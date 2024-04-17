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Повреждены дома и автомобили — в ОВА рассказали о последствиях вчерашних обстрелов Харьковщины

17 апреля 2024 09:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Повреждены дома и автомобили — в ОВА рассказали о последствиях вчерашних обстрелов Харьковщины
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Олег Синегубов\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские военные не прекращают атаковать Харьковщину. За минувшие сутки обстрелов с разного вида вооружения подверглись 20 населенных пунктов. В результате этого есть значительные разрушения гражданской и производственной инфраструктуры, также есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов Харьковщины

По словам Синегубова, за минувшие сутки удары по Харькову не зафиксированы.

"Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 20 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное. и др. Авиационные обстрелы подверглись н.п. Золочев, Веселое, Волоховка, Глушковка, Колесниковка, Беговорово", — написал Синегубов, говоря об обстрелы Харьковщины.

В частности, под атаку попали:

  • село Боровая: вражеский КАБ попал в недействующее административное здание предприятия, также повреждены админздания суда, пенсионного фонда, библиотеки и частные дома;
  • пгт Золочев: оккупанты ударили КАБом в здание Укрпочты, ранения получили 57-летняя женщина и 49-летний мужчина; в результате повторного удара повреждены два частных дома;
  • пгт Казачья Лопань: в результате обстрела из РСЗО повреждены два частных дома;
  • город Волчанск: обстрел из РСЗО повредил три жилых дома и автомобиль;
  • город Купянск: из-за обстрелов КАБ поврежден жилой дом, автомобиль;
  • село Колесниковка: в результате обстрела ФАБ повреждены восемь частных домов, пять автомобилей, гараж, хозяйственная постройка.
Обстрел Харьковщины
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Олег Синегубов\Telegram
Обстрел Харьковщины
Последствия обстрела Харьковщины. Фото: Олег Синегубов\Telegram

Также в ОВА добавили, что за минувшие сутки на Купянском направлении враг наступательных действий не вел.

Напомним, 16 апреля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки захватчиков пострадала 63-летняя женщина.

В тот же день оккупанты нанесли авиационный удар по Херсонской области. В результате атаки пострадали 15 человек.

война
Харьков
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Харьковская область
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Олег Синегубов
война в Украине

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