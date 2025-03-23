Атака на Харківщину 23 березня — є постраждалі та руйнування

Пошкоджені будинки та постраждалі — РФ атакувала Харківщину
Російські окупанти протягом останньої доби обстріляли низку населених пунктів у Харківській області. Через атаки постраждали п'ятеро людей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в неділю, 23 березня.
Яка ситуація на Харківщині
У Чугуївському районі Харківщини в селі Печеніги БпЛА влучили у дах адмінбудівлі, сталося загоряння даху. Там же дрон пошкодив будівлю ліцею. Крім того, у селі Геніївка цього ж району через обстріл пошкоджено приватний будинок. Також у Чугуївському районі в місті Вовчанськ внаслідок влучання FPV-дрона постраждав 72-річний чоловік.
В Ізюмському районі в селі Борова внаслідок влучання КАБ пошкоджено модульну медичну будівлю, дві "швидких", приватний будинок. З будинку врятували поранену 70-річну жінку, її госпіталізували до лікарні.
У Богодухівському районі в селі Клинова-Новоселівка через удар дронів було пошкоджено житловий будинок. Поранення отримали три жінки.
У Куп'янському районі в селі Шипувате внаслідок обстрілу РСЗО пошкоджено водонапірну башту.
На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників в районі Вовчанська.
На Куп'янському напрямку відбулося чотири атаки загарбників. Росіяни намагались провести штурмові дії противника в районі Загризового та в напрямку Петропавлівки.
Нагадаємо, в ніч проти 23 березня окупанти атакували Україну 147 безпілотниками. Сили ППО збили більшість російських цілей.
Через масовану дронову атаку в Києві загинули люди. Відомо про значні руйнування та десятьох постраждалих.
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