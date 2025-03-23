Атака на Харьковщину 23 марта — есть пострадавшие и разрушения

Пожар в результате попадания БпЛА в селе Печенеги. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Российские оккупанты в течение последних суток обстреляли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Из-за атак пострадали пять человек.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов в воскресенье, 23 марта.

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В Чугуевском районе Харьковщины в селе Печенеги БпЛА попали в крышу админздания, произошло возгорание крыши. Там же дрон повредил здание лицея. Кроме того, в селе Гениевка этого же района из-за обстрела поврежден частный дом. Также в Чугуевском районе в городе Волчанск в результате попадания FPV-дрона пострадал 72-летний мужчина.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

В Изюмском районе в селе Боровая в результате попадания КАБ повреждено модульное медицинское здание, две "скорых", частный дом. Из дома спасли раненую 70-летнюю женщину, ее госпитализировали в больницу.

В Богодуховском районе в селе Клинова-Новоселовка из-за удара дронов был поврежден жилой дом. Ранения получили три женщины.

В Купянском районе в селе Шиповатое в результате обстрела РСЗО повреждена водонапорная башня.

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло четыре атаки захватчиков. Россияне пытались провести штурмовые действия противника в районе Загрызово и в направлении Петропавловки.

Напомним, в ночь на 23 марта оккупанты атаковали Украину 147 беспилотниками. Силы ПВО сбили большинство российских целей.

Из-за массированной дроновую атаку в Киеве погибли люди. Известно о значительных разрушениях и десяти пострадавших.