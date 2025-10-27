Російські обстріли Харківщини за добу — в ОВА назвали наслідки атак

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Харківщини

Минулої доби Росія завдала чергових ударів по Харкову та ще 13 населених пунктах області. У результаті обстрілів постраждали троє цивільних.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки російських обстрілів по Харківщині за добу

Зокрема, у селі Осинове Куп’янської громади поранення дістав 60-річний чоловік, у селі Тищенківка Кіндрашівської громади — 61-річний, а у місті Куп’янськ — 40-річний чоловік.

Медики також допомогли 88-річній жінці, яка зазнала поранень під час атаки на село Курилівка 23 жовтня, та 60-річному чоловікові, постраждалому 25 жовтня внаслідок обстрілу селища Ківшарівка Куп’янської громади.

Противник активно застосовував різні види озброєння: чотири авіаційні керовані бомби, безпілотники типів "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", два FPV-дрони та три безпілотники невстановленого типу. Внаслідок ударів пошкоджено низку об’єктів цивільної інфраструктури.

Наслідки обстрілів у селі Одноробівка. Фото: Харківська ОВА

У Харкові зруйновано будівлю ресторану. У Богодухівському районі постраждали електромережі в селищі Золочів і двоповерховий житловий будинок у селі Одноробівка. У Куп’янському районі знищено складські приміщення, магазин і сільськогосподарську техніку в селах Благодатівка та Підсереднє.

В Ізюмському районі пошкоджено два автомобілі в населених пунктах Борова й Топольське, у Харківському районі — приватний будинок у селі Лобанівка. Також в Лозівському районі російські війська вдарили по залізничній інфраструктурі в селі Нове, а в Чугуївському — пошкодили житловий будинок у селі Федорівка.

Бойові дії на фронті

За останні 24 години на фронті зафіксовано 124 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив 18 атак біля Вовчанська, Кам’янки, Строївки, а також у напрямках Бологівки та Дворічанського. На Куп’янському напрямку відбулося 9 штурмових дій, які українські сили успішно відбили біля населених пунктів Піщане та Петропавлівка.

