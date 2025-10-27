Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Повреждены дома и железная дорога — атаки РФ на Харьковщине

Повреждены дома и железная дорога — атаки РФ на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 10:23
обновлено: 11:24
Российские обстрелы Харьковщины за сутки — в ОВА назвали последствия атак
Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки Россия нанесла очередные удары по Харькову и еще 13 населенным пунктам области. В результате обстрелов пострадали трое гражданских.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Реклама
Читайте также:

Последствия российских обстрелов по Харьковской области за сутки

В частности, в селе Осиновое Купянской громады ранения получил 60-летний мужчина, в селе Тищенковка Кондрашевской громады — 61-летний, а в городе Купянск — 40-летний мужчина. 

Медики также помогли 88-летней женщине, которая получила ранения во время атаки на село Куриловка 23 октября, и 60-летнему мужчине, пострадавшему 25 октября в результате обстрела поселка Ковшаровка Купянской громады.

Противник активно применял различные виды вооружения: четыре авиационные управляемые бомбы, беспилотники типов "Герань-2", "Ланцет", "Молния", два FPV-дрона и три беспилотника неустановленного типа. В результате ударов поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры.

null
Последствия обстрелов в селе Одноробовка. Фото: Харьковская ОГА

В Харькове разрушено здание ресторана. В Богодуховском районе пострадали электросети в поселке Золочев и двухэтажный жилой дом в селе Одноробовка. В Купянском районе уничтожены складские помещения, магазин и сельскохозяйственная техника в селах Благодатовка и Подсреднее.

В Изюмском районе повреждены два автомобиля в населенных пунктах Боровая и Топольское, в Харьковском районе — частный дом в селе Лобановка. Также в Лозовском районе российские войска ударили по железнодорожной инфраструктуре в селе Новое, а в Чугуевском — повредили жилой дом в селе Федоровка.

Боевые действия на фронте

За последние 24 часа на фронте зафиксировано 124 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении враг совершил 18 атак возле Волчанска, Каменки, Строевки, а также в направлениях Бологовки и Двуречанского. На Купянском направлении произошло 9 штурмовых действий, которые украинские силы успешно отбили у населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

Напомним, в Украине сегодня, 27 октября, ввели экстренные отключения электроэнергии в Киеве и еще в пяти областях.

Также в Запорожской ОГА сообщили о более 700 случаях атак российских войск — есть погибший.

Харьков пожар ГСЧС Харьковская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации