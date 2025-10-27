Российские обстрелы Харьковщины за сутки — в ОВА назвали последствия атак

Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки Россия нанесла очередные удары по Харькову и еще 13 населенным пунктам области. В результате обстрелов пострадали трое гражданских.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Последствия российских обстрелов по Харьковской области за сутки

В частности, в селе Осиновое Купянской громады ранения получил 60-летний мужчина, в селе Тищенковка Кондрашевской громады — 61-летний, а в городе Купянск — 40-летний мужчина.

Медики также помогли 88-летней женщине, которая получила ранения во время атаки на село Куриловка 23 октября, и 60-летнему мужчине, пострадавшему 25 октября в результате обстрела поселка Ковшаровка Купянской громады.

Противник активно применял различные виды вооружения: четыре авиационные управляемые бомбы, беспилотники типов "Герань-2", "Ланцет", "Молния", два FPV-дрона и три беспилотника неустановленного типа. В результате ударов поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Последствия обстрелов в селе Одноробовка. Фото: Харьковская ОГА

В Харькове разрушено здание ресторана. В Богодуховском районе пострадали электросети в поселке Золочев и двухэтажный жилой дом в селе Одноробовка. В Купянском районе уничтожены складские помещения, магазин и сельскохозяйственная техника в селах Благодатовка и Подсреднее.

В Изюмском районе повреждены два автомобиля в населенных пунктах Боровая и Топольское, в Харьковском районе — частный дом в селе Лобановка. Также в Лозовском районе российские войска ударили по железнодорожной инфраструктуре в селе Новое, а в Чугуевском — повредили жилой дом в селе Федоровка.

Боевые действия на фронте

За последние 24 часа на фронте зафиксировано 124 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении враг совершил 18 атак возле Волчанска, Каменки, Строевки, а также в направлениях Бологовки и Двуречанского. На Купянском направлении произошло 9 штурмовых действий, которые украинские силы успешно отбили у населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

