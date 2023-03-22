Посли Канади та Великобританії вперше відвідали Харків під час війни

Посли розповіли, що їхні уряди продовжують допомогати Україні

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, посол Канади в Україні Лариса Ґаладза-Кронін і тимчасово повірена у справах посольства Швеції в Україні Марія Ліндгрен-Салтанова у вівторок, 21 березня, відвідали Харків. Разом з ними з робочим візитом до міста приїхала віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук. Детальніше читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Екскурсія Харковом

Дипломати на власні очі побачили масштаби руйнувань, спричинені російськими обстрілами, та ознайомилися з доказами російських військових злочинів у Харкові. Зокрема, вони побачили будівлю Харківської обласної держадміністрації, у яку неодноразово прилітали російські ракети.

"Ми тільки приїхали, але вже бачимо, що Харків стоїть і живе. І для нас велика честь бути тут поряд з вами. Дякуємо, що показали, як триває тут життя і як наша підтримка дотична до ваших потреб. Ми сьогодні вперше приїхали від початку повномасштабної війни. Але хочу, щоб ви знали, що Канада була з вами від перших днів і стоятиме до самої перемоги", — заявила надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Лариса Ґаладза-Кронін.

Для Мелінди Сіммонс Харків має особисте значення, адже її прабабусі й дідусі народилися і виросли в Харкові.

Допомога міжнародних партнерів

Під час зустрічі з дипломатами Ірина Верещук озвучила, що в Харківській області зараз перебувають 470 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Віце-прем'єр-міністр України звернулася до послів із закликом продовжувати підтримку України протягом 2023 року, поки держава не відновиться від російської агресії.

"Я знаю, що є підстави вважати, що країна мала б навчитися сама виживати, навчитися сама координувати свої зусилля. На жаль, цього року мусимо розраховувати на вашу підтримку, і ми знаємо, що її отримує. Дуже дякую за це", — сказала віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук.

Своєю чергою, посли розповіли, що їхні уряди продовжують допомогу Україні, зокрема запровадженнями санкцій.

"Ми продовжуємо програми санкцій та постійно знаходимо нові точки тиску на росію. Чи це економічні санкції, чи санкцій проти тих, хто розповсюджує дезінформацію", — відповіла Мелінда Сіммонс.

Нагадаємо, що до цього Харків відвідав верховний комісар ООН у справах біженців. Філіппо Гранді під час візиту оглянув постраждалу від російських обстрілів Північну Салтівку. А також поспілкувався з харків’янами, чиї будинки були зруйновані.

Також побувала у Харкові міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час неоголошеного візиту до України. Бербок стала першою німецькою посадовицею, яка відвідала місто від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Крім того, вона є першою головою МЗС, що відвідала Харків з лютого 2022 року.