Послы Канады и Великобритании впервые посетили Харьков во время войны

Послы рассказали, что их правительства продолжают оказывать помощь Украине

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, посол Канады в Украине Лариса Галадза-Кронин и временно поверенная по делам посольства Швеции в Украине Мария Линдгрен-Салтанова во вторник, 21 марта, посетили Харьков. Вместе с ними рабочим визитом в город приехала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Детальнее читайте в материале Новини.LIVE.

Экскурсия по Харькову

Дипломаты воочию увидели масштабы разрушений, вызванные российскими обстрелами, и ознакомились с доказательствами российских военных преступлений в Харькове. В частности, они увидели здание Харьковской областной госадминистрации, в которое неоднократно прилетали российские ракеты.

"Мы только приехали, но уже видим, что Харьков стоит и живет. И для нас большая честь быть здесь рядом с вами. Спасибо, что показали, как идет здесь жизнь и как наша поддержка уместна к вашим потребностям. Мы сегодня впервые приехали с начала полномасштабной войны. Но хочу, чтобы вы знали, что Канада была с вами с первых дней и будет стоять до самой победы", — заявила чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза-Кронин.

Для Мелинды Симмонс Харьков имеет личное значение, ведь ее прабабушки и прадедушки родились и выросли в Харькове.

Помощь международных партнеров

В ходе встречи с дипломатами Ирина Верещук озвучила, что в Харьковской области сейчас находятся 470 тысяч внутренне перемещенных лиц. Вице-премьер-министр Украины обратилась к послам с призывом продолжать поддержку Украины в течение 2023 года, пока государство не восстановится после российской агрессии.

"Я знаю, что есть основания полагать, что страна должна научиться сама выживать, научиться сама координировать свои усилия. К сожалению, в этот год должны рассчитывать на вашу поддержку, и мы знаем, что ее получим. Очень спасибо за это", — сказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

В свою очередь, послы рассказали, что их правительства продолжают помощь Украине, в частности, введением санкций.

"Мы продолжаем программы санкций и постоянно находим новые точки давления на россию. Это экономические санкции или санкций против тех, кто распространяет дезинформацию", — ответила Мелинда Симмонс.

Напомним, что до этого Харьков посетил верховный комиссар ООН по делам беженцев. Филиппо Гранди во время визита осмотрел пострадавшую от российских обстрелов Северную Салтовку. А также пообщался с харьковчанами, чьи дома были разрушены.

Также побывала в Харькове министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время необъявленного визита в Украину. Бербок стала первым немецким чиновником, посетившим город с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Кроме того, она является первой главой МИД, посетившей Харьков с февраля 2022 года.