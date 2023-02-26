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Росіяни обстріляли Харківщину: є постраждалі

26 лютого 2023 09:37
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
У Куп’янську постраждали приватні житлові будинки
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська завдали чергового удару по Харківській області. Найбільше руйнувань зафіксовано у Куп’янському районі, де постраждала 82-річна жінка.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Обстріли Харківщини

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли прикордонні території Харківської області.

Під удар потрапили населені пункти Куп’янського, Харківського і Чугуївського районів.

Куп’янський район

Основний удар на себе прийняли населені пункти Куп’янського району.

У самому Куп’янську було зруйновано чотири приватні житлові будинки, також постраждали господарчі споруди.

У селищі Куп’янськ-вузловий були пошкоджені приватні житлові будинки.

Також російська артилерія обстріляла село Моначинівка Куп’янського району.

Постраждалі

Через сильний стрес під час обстрілів постраждала 82-річна мешканка Куп’янська.

Жінка отримала допомогу на місці.

Нагадаємо, що 20 лютого росіяни також обстріляли Куп’янськ. Тоді окупанти теж використали для удару по мирному українському місту ракети С-300.

23 лютого російські війська завдали чергового удару по Куп’янську та Куп’янському району.

Внаслідок влучання була зруйнована адміністративна будівля, під завалами якої опинилося двоє людей. Також постраждав чоловік, який перебував на вулиці, поруч із об’єктом.

Фото: Telegram Олега Синєгубова

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