Російські війська обстріляли Куп'янський район Харківської області

Під час ранкових обстрілів Куп’янського району постраждало щонайменше п’ятеро людей

Сьогодні, 23 лютого, російські окупаційні війська обстріляли Куп’янський район Харківської області. Під завалами зруйнованої адмінбудівлі перебувають двоє людей, яких намагаються врятувати.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини

За інформацією Синєгубова, російські окупанти зранку обстріляли територію Куп’янського району Харківської області.

У самому Куп’янську поранення зазнали дві цивільні жінки.

Медики надали постраждалим усю необхідну допомогу.

Люди під завалами

Пізніше голова Харківської обласної військової адміністрації повідомив про те, що було влучання у одну із адміністративних будівель в Куп’янському районі.

Поранення отримав один цивільний, який перебував біля будівлі.

Також відомо, що під руїнами зруйнованого російською ракетою об’єкту перебуває щонайменше двоє людей.

"На місці працюють всі рятувальні служби. Інформація уточнюється", — зазначив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що 20 лютого росіяни також обстріляли Куп’янськ. Окупанти використовували для удару по мирному українському місту ракети С-300.

Фото: Telegram Синєгубова