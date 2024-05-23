У чоловіка, який виготовляв неякісні буржуйки для військових, конфіскували автомобіль

Чоловік виготовляє буржуйку

На Харківщині суд арештував автомобіль Chevrolet Niva підприємця Анатолія Дахнова. Його підозрюють у заволодінні державними коштами.

Про це повідомив Харківський антикорупційний центру.

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"У 2022 році Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА, в рамках програми територіальної оборони, заплатив шість мільйонів гривень за буржуйки ФОП Дахнов Анатолій Володимирович. За ці кошти підприємець мав виготовити і поставити тисячу буржуйок", — зазначили в антикорупційному центрі.

Слідчі повідомили, що за умовами договору буржуйки повинні булли бути виготовлені з нової труби діаметром 420 мм з товщиною стінки 8 мм. Але підприємець використав для корпусу пічок старі та іржаві труби.

Після проведення експертизи та підрахунку збитків державі, виявилось, що чоловік використав матеріалів на суму, 3,5 млн гривень, а отже 1,5 млн він привласнив.

У квітні Дахнов отримав підозру у привласненні бюджетних коштів, а в травні суд арештував його автомобіль. Цікавим фактом є те, що чиновники, які приймали буржуйки у підприємця та підписали всі документи, не понесли жодного покарання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві підрядник привласнив 24 мільйони гривень на ремонті Подільського мосту.

Колишній заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов отримав підозру від НАБУ, йому інкримінують незаконне збагачення на суму майже 16 млн гривень, в нього провели обшук, але сам ексчиновник заперечує свою вину.