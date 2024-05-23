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Поставлял некачественные буржуйки военным на Харьковщине — как наказали злоумышленника

23 мая 2024 09:10
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У мужчины, который производил некачественные буржуйки для военных, конфисковали автомобиль
Мужчина делает буржуйку. Фото: Харьковская обласная прокуратура
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Харьковской области суд арестовал автомобиль Chevrolet Niva предпринимателя Анатолия Дахнова. Его подозревают в завладении государственными средствами.

Об этом сообщил Харьковский антикоррупционный центр.

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"В 2022 году Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОВА в рамках программы территориальной обороны заплатил 6 миллионов гривен за буржуйки ФЛП Дахнов Анатолий Владимирович. За эти средства предприниматель должен был изготовить и поставить тысячу буржуек", — отметили центре.

Следователи сообщили, что по условиям договора буржуйки должны были изготовить из новой трубы диаметром 420 мм с толщиной стенки 8 мм. Но предприниматель использовал для корпуса печек старые и ржавые трубы.

После проведения экспертизы и подсчета ущерба государству, оказалось, что мужчина использовал материалов на сумму 3,5 млн гривен, а значит 1,5 млн он присвоил.

В апреле Дахнов получил подозрение в присвоении бюджетных средств, а в мае суд арестовал его автомобиль. Интересным фактом является то, что чиновники, принимавшие буржуйки у предпринимателя и подписавшие все документы, не понесли никакого наказания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве подрядчик присвоил 24 миллиона гривен на ремонт Подольского моста.

Бывший заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов получил подозрение от НАБУ, ему инкриминируют незаконное обогащение на сумму почти 16 млн гривен, у него провели обыск, но сам экс-чиновник отрицает свою вину.

война
суд
закон
Харьков
правосудие
коррупция
военные
автомобиль

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