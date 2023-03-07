Посварився з незнайомцями і влаштував стрілянину на вулиці: суд виніс вирок харків'янину

Зловмисник влаштував стрілянину біля кіосків у Харкові

Суд виніс вирок чоловікові, який у 2021 році влаштував стрілянину у Харкові. Суд ухвалив рішення про 10,5 років ув'язнення.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Харківської обласної прокуратури.

Рішення суду

Київський районний суд м. Харкова у складі суду присяжних ухвалив вирок у справі стосовно чоловіка за фактом закінченого замаху на умисне вбивство трьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та засудив його до 10 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори Київської окружної прокуратури м. Харкова довели вину 34-річного чоловіка. Встановлено, що ввечері 25 червня 2021 року у засудженого, який разом зі своєю дівчиною перебував біля одного з кіосків по вул. Шевченка, виник конфлікт з раніше незнайомими трьома чоловіками.

За що судили

Як нагадують у прокуратурі, ході сварки харків’янин став висловлювати погрози чоловікам. Його дівчина пішла, а от засуджений поїхав до себе додому та взяв револьвер, заряджений дев'ятьма патронами.

"Повернувшись на місце конфлікту, зловмисник декілька разів вистрілив у бік чоловіків. Потерпілі побігли назустріч зловмиснику, збили його з ніг та повалили на землю. Один з чоловіків отримав поранення грудної клітини і живота, його в тяжкому стані було госпіталізовано до лікарні. Іншим двом потерпілим заподіяно легкі тілесні ушкодження", — розповіли у прокуратурі.

Під час судового розгляду стрілок пояснив, що не збирався нікого вбивати, а лише хотів налякати потерпілих.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Нагадаємо, раніше між мешканцями села Гіржове, що на Одещині, сталась суперечка через те, що корови паслись на сусідській території. Зловмисник був напідпитку й погрожував сокирою власнику худоби. Заспокоїти дебошира приїхали поліціянти, втім він "подумав, що це колектори", й почав стріляти в авто правоохоронців. Суд призначив зловмисникові покарання у виді 11 років позбавлення волі.