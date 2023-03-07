Поругался с незнакомцами и устроил стрельбу на улице: суд вынес приговор харьковчанину

Злоумышленник устроил стрельбу у киосков в Харькове

Суд вынес приговор мужчине, который в 2021 году устроил стрельбу в Харькове. Суд принял решение о 10,5 годах заключения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковской областной прокуратуры.

Решение суда

Киевский районный суд Харькова в составе суда присяжных вынес приговор по делу в отношении мужчины по факту законченного покушения на умышленное убийство трех человек (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и приговорил его к 10 лет 6 месяцев лишения свободы.

Прокуроры Киевской окружной прокуратуры г. Харькова доказали вину 34-летнего мужчины. Установлено, что вечером 25 июня 2021 у осужденного, который вместе со своей девушкой находился возле одного из киосков по ул. Шевченко возник конфликт с ранее незнакомыми тремя мужчинами.

За что судили

Как напоминают в прокуратуре, в ходе ссоры харьковчанин стал выражать угрозы мужчинам. Его девушка ушла, а вот осужденный поехал к себе домой и взял револьвер, заряженный девятью патронами.

"Вернувшись на место конфликта, злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону мужчин. Пострадавшие побежали навстречу злоумышленнику, сбили его с ног и повалили на землю. Один из мужчин получил ранение грудной клетки и живота, его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Другим двум пострадавшим причинены легкие телесные повреждения", — рассказали в прокуратуре.

Во время судебного разбирательства стрелок объяснил, что не собирался никого убивать, а хотел напугать пострадавших.

Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.

Напомним, ранее между жителями села Гиржево, что в Одесской области, произошел спор из-за того, что коровы паслись на соседской территории. Злоумышленник был под пьян и угрожал топором владельцу скота. Успокоить дебошира приехали полицейские, впрочем, он "подумал, что это коллекторы", и начал стрелять в авто правоохранителей. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 11 лет лишения свободы.