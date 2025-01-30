Погода у Харкові 31 січня — прогноз від синоптиків

Туман. Фото: Новини.LIVE

У Харкові синоптики прогнозують у п'ятницю, 31 січня, теплу погоду. Буде хмарно, проте без опадів. Однак такі погодні умови спричинять густий туман.

Про це повідомила пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Харкові 31 січня

В п'ятницю, 31 січня, у Харкові прогнозується хмарна погода без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман, що може ускладнити видимість на дорогах. У самому Харкові вночі буде +2…+4 °С, а вдень температура становитиме +7…+9 °С. Вітер буде змінних напрямків впродовж дня зі швидкістю 3-8 м/с.

Прогноз погоди у Харкові на 31 січня. Фото: скриншот

Якою буде погода у Харківській області 31 січня

Температурна карта у Харківській області 31 січня. Фото: скриншот

У Харківській області нічна температура коливатиметься від 0 до +5 °С, а вдень підніметься до +5…+10 °С.

Синоптики попереджають, що вночі та вранці 31 січня у Харкові та області очікується туман. Видимість може знижуватися до 200-500 метрів, що створює додаткові ризики на дорогах.

Попередження про туман. Фото: Харківський РЦГ

Водіям та пішоходам рекомендується бути максимально уважними та обережними через знижену видимість. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про значне похолодання, яке різко настане в Україні.

Тим часом метеоролог Віра Балабух пояснила, як зміни клімату вплинуть на агросектор Україні, які овочі стане неможливо вирощувати, а які екзотичні екземпляри навпаки приживуться.