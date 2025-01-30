Погода в Харькове 31 января — прогноз от синоптиков

Туман. Фото: Новини.LIVE

В Харькове синоптики прогнозируют в пятницу, 31 января, теплую погоду. Будет облачно, однако, без осадков. Однако, такие погодные условия вызовут густой туман.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харькове 31 января

В пятницу, 31 января, в Харькове прогнозируется облачная погода без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман, что может усложнить видимость на дорогах. В самом Харькове ночью будет +2…+4 °С, а днем температура составит +7…+9 °С. Ветер будет переменных направлений в течение дня со скоростью 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Харькове на 31 января. Фото: скриншот

Какой будет погода в Харьковской области 31 января

Температурная карта в Харьковской области 31 января. Фото: скриншот

В Харьковской области ночная температура будет колебаться от 0 до +5 °С, а днем поднимется до +5…+10 °С.

Синоптики предупреждают, что ночью и утром 31 января в Харькове и области ожидается туман. Видимость может снижаться до 200-500 метров, что создает дополнительные риски на дорогах.

Предупреждение о тумане. Фото: Харьковский РЦГ

Водителям и пешеходам рекомендуется быть максимально внимательными и осторожными из-за пониженной видимости. Синоптики объявили желтый уровень опасности (І уровень опасности).

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о значительном похолодании, которое резко наступит в Украине.

Тем временем метеоролог Вера Балабух объяснила, как изменения климата повлияют на агросектор Украины, какие овощи станет невозможно выращивать, а какие экзотические экземпляры наоборот приживутся.