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Головна Харків Потеплішає до +18 °С — прогноз погоди у Харкові на завтра

Потеплішає до +18 °С — прогноз погоди у Харкові на завтра

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Дата публікації: 19 травня 2025 18:21
Погода у Харкові 20 травня - очікується хмарний, але теплий день
Люди у парку. Ілюстративне фото: Накипіло

У Харкові та області у вівторок, 20 травня, очікується хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +13...+18 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Прогноз погоди на Харківщині 20 травня

Завтра синоптики прогнозують хмарний день з проясненнями. На Харківщині вночі та вдень пройде невеликий короткочасний дощ, вдень місцями буде гроза. 

Вітер вночі південного напрямку, вдень північно-західного, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:

  • вночі +7...+12 °С; 
  • вдень +13...+18 °С.

У Харкові вночі пройде невеликий короткочасний дощ, а вдень також буде короткочасний дощ.

Вночі вітер південного напрямку, а вдень зміниться на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах:

  • вночі +8...+10 °С; 
  • вдень +14...+16 °С.
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Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала вологу погоду в деяких областях завтра.

А за даними Укргідрометцентру, у вівторок в Україні очікується тепла погода.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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