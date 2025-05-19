Погода у Харкові 20 травня - очікується хмарний, але теплий день

Люди у парку. Ілюстративне фото: Накипіло

У Харкові та області у вівторок, 20 травня, очікується хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +13...+18 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Прогноз погоди на Харківщині 20 травня

Завтра синоптики прогнозують хмарний день з проясненнями. На Харківщині вночі та вдень пройде невеликий короткочасний дощ, вдень місцями буде гроза.

Вітер вночі південного напрямку, вдень північно-західного, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +7...+12 °С;

вдень +13...+18 °С.

У Харкові вночі пройде невеликий короткочасний дощ, а вдень також буде короткочасний дощ.

Вночі вітер південного напрямку, а вдень зміниться на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах:

вночі +8...+10 °С;

вдень +14...+16 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала вологу погоду в деяких областях завтра.

А за даними Укргідрометцентру, у вівторок в Україні очікується тепла погода.