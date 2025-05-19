Погода у Харкові 20 травня - очікується хмарний, але теплий день

Потеплішає до +18 °С — прогноз погоди у Харкові на завтра
У Харкові та області у вівторок, 20 травня, очікується хмарна погода з проясненнями. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +13...+18 °С.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди на Харківщині 20 травня
Завтра синоптики прогнозують хмарний день з проясненнями. На Харківщині вночі та вдень пройде невеликий короткочасний дощ, вдень місцями буде гроза.
Вітер вночі південного напрямку, вдень північно-західного, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі +7...+12 °С;
- вдень +13...+18 °С.
У Харкові вночі пройде невеликий короткочасний дощ, а вдень також буде короткочасний дощ.
Вночі вітер південного напрямку, а вдень зміниться на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря коливатиметься в межах:
- вночі +8...+10 °С;
- вдень +14...+16 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала вологу погоду в деяких областях завтра.
А за даними Укргідрометцентру, у вівторок в Україні очікується тепла погода.
Читайте Новини.LIVE!