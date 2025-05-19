Погода в Харькове 20 мая - ожидается облачный, но теплый день

Люди в парке. Иллюстративное фото: Накипіло

В Харькове и области во вторник, 20 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+18 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды на Харьковщине 20 мая

Завтра синоптики прогнозируют облачный день с прояснениями. На Харьковщине ночью и днем пройдет небольшой кратковременный дождь, днем местами будет гроза.

Ветер ночью южного направления, днем северо-западного, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +7...+12 °С;

днем +13...+18 °С.

В Харькове ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, а днем также будет кратковременный дождь.

Ночью ветер южного направления, а днем сменится на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах:

ночью +8...+10 °С;

днем +14...+16 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала влажную погоду в некоторых областях завтра.

А по данным Укргидрометцентра, во вторник в Украине ожидается теплая погода.