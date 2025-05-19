Погода в Харькове 20 мая - ожидается облачный, но теплый день

Потеплеет до +18 °С — прогноз погоды в Харькове на завтра
В Харькове и области во вторник, 20 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров будут колебаться в пределах +13...+18 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды на Харьковщине 20 мая
Завтра синоптики прогнозируют облачный день с прояснениями. На Харьковщине ночью и днем пройдет небольшой кратковременный дождь, днем местами будет гроза.
Ветер ночью южного направления, днем северо-западного, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью +7...+12 °С;
- днем +13...+18 °С.
В Харькове ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, а днем также будет кратковременный дождь.
Ночью ветер южного направления, а днем сменится на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах:
- ночью +8...+10 °С;
- днем +14...+16 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала влажную погоду в некоторых областях завтра.
А по данным Укргидрометцентра, во вторник в Украине ожидается теплая погода.
Читайте Новини.LIVE!