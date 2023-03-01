Харківський волонтер розповів, як за рік змінилась підтримка людей волонтерського руху

Гліб Журавський разом зі своїми колегами займаються вивозом людей з окупованих та небезпечних територій

Після початку повномасштабної війни багато українців знайшли себе у волонтерстві. Хтось допомагав людям виїжджати з небезпечних місць, хтось привозив продукти тим, хто не мав змоги їх купити. Одним із популярніших напрямків стали збори на потреби військовослужбовців. Харківський волонтер Гліб Журавський розповідає, що якщо в перші дні вони могли зібрати кошти за півтори доби, то зараз на це може піти більше місяця. Більше про те, чому люди стали менше підтримувати благодійників — читайте у матеріалі на Новини.LIVE.

Війни різні і потреби теж відрізняються

Гліб Журавський волонтерить з 2014 року, каже — тоді запити були набагато легші, аніж зараз. На початку АТО у війська взагалі нічого не було, тому перше, чого потребували військові, це одяг. "Я стикався з десантниками, які виглядали, які були вдягнені у резинові капці на шкарпетки, якісь спортивні штани, майка та військова кепка. І все. Це була навіть не піхота, а десантники. Тоді коли ми їм щось привозили, вони усьому були раді", — згадує волонтер.

Волонтер каже, раніше і чисельність війська була менша, і захист у плані броні їм був потрібен. Зараз же і військових набагато більше і небезпека стала глобальнішою.

Фото: УНІАН

"В п'ятнадцятому році й артилерійська війна не такого плану була. На фоні сьогоднішніх бойових дій — здається, що взагалі нічого не було", — каже Гліб.

Гліб каже, що раніше лінія фронту рухалась значно рідше. Наприклад, волонтери привезли військовим 5 буржуйок та півтисячі скоб і потреби закриті. Сьогодні ситуація дещо інша.

"Все, що не привозиться для військових це все якась просто прірва бездонна, тому що ти тільки забезпечив хлопців по інженерці. А потім вони дзвонять "Гліб, ми переїхали в іншу область, а тут нічого немає". І це не "нуль". На "нуль" в нас тисячі окопних свічок, це лопати, які постійно губляться. Ну тому що там, де постійно по хлопцях прилітає, ніхто не буде думати про лопату", — розповідає харківський волонтер.

Окопні свічки. Фото: УНІАН

Волонтер згадує, коли у березні 2022 повернувся до справи виявив, що і в технічному плані потреби значно змінились.

"Мені військові кажуть "Потрібні дрони". Ну я пропоную Фантом 3, а він вже старий для них. Є інші, більш сучасні. Тому приходилось ще з цим розбиратись", — згадує початок війни Гліб Журавський.

Евакуація людей — головна допомога цивільним

Гліб Журавський разом зі своїми колегами займаються вивозом людей із окупованих та небезпечних територій. Волонтер каже, що це найголовніше в допомозі цивільним, адже коли ті повертаються в "економічне життя", чим підтримується економіка країни.

"Круто, якщо ти вивіз там здорового мужика, який пішов і влаштувався на роботу — він якусь свою там маленьку долю в ВВП приніс. Да, навіть бабусю ти вивозиш. Вона отримує свою пенсію, вона піде її і витратять на щось, а це непросто за невеликі гроші в пенсійному фонді", — каже волонтер.

Інколи бувають випадки, коли людей з небезпечних територій закликають виїжджати та навіть вмовляють. Здебільшого це люди похилого віку. "Я тут народилась, в мене тут теля чи собаки, я тут і вмру", — постійно чують волонтери від мешканців небезпечних місць.

Гліб каже, що вони намагаються максимально більше людей вивезти, адже це і безпека цивільних, а також знімає навантаження з армії та військових адміністрацій.

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

10 гривень донату наближають нас до перемоги

На початку повномасштабної війни донатів було набагато більше, аніж у 2014. Тоді потреби були мінімальні і тієї допомоги вистачало, аби закрити потреби. Зараз же, як каже Гліб, потреби "бездонні". Проте можливості людей обмежені. На думку волонтера, це одна з причин, чому люди стали менше відправляти грошей на допомогу. "Вони повинні спочатку закрити власні потреби, а потім вже комусь допомагати".

Зокрема, у соціальних мережах регулярно з'являються пости, в яких псевдоволонтери та представники фейкових фондів просять терміново закрити збір для військових, поранених або тих, хто втратив житло. Люди, які з таким стикались, просто зневірюються у волонтерах та перестають займатись допомогою.

Гліб в свою чергу каже, що допомога важлива, і навіть 10 гривень це великий внесок у перемогу. "Кинули 10 гривень, ти посміявся. І ще там пару тисяч кинули. Якась кількість людей скинули своє нічого, але це можна витратити на щось потрібне. В нас були такі збори, коли реально ось такими маленькими донатами ми збирали на дорогі речі і вони вже на фронті, вже допомагають нашим хлопцям".

Фото: УНІАН

Наостанок волонтер каже, що якщо кожен просто забуде про війну і нічого не буде робити, то вона ніколи не закінчиться.

"Буде війна, ще десь далі піде, там на Дніпро. А потім ще далі, до Львова дійдуть. От якщо не буде об'єднання, якщо люди не будуть розуміти, що це війна для усіх, а не тільки Харкова. Ми всі проти них, а не хтось проти них — ось так має бути".

Фото: REUTERS/Lisi Niesner