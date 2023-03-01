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"Потреб більше — донатів менше": харківський волонтер розповів, як за рік змінилась підтримка людей волонтерського руху

1 березня 2023 08:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Харківський волонтер розповів, як за рік змінилась підтримка людей волонтерського руху
Гліб Журавський разом зі своїми колегами займаються вивозом людей з окупованих та небезпечних територій
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Після початку повномасштабної війни багато українців знайшли себе у волонтерстві. Хтось допомагав людям виїжджати з небезпечних місць, хтось привозив продукти тим, хто не мав змоги їх купити. Одним із популярніших напрямків стали збори на потреби військовослужбовців. Харківський волонтер Гліб Журавський розповідає, що якщо в перші дні вони могли зібрати кошти за півтори доби, то зараз на це може піти більше місяця. Більше про те, чому люди стали менше підтримувати благодійників — читайте у матеріалі на Новини.LIVE.

Війни різні і потреби теж відрізняються

Гліб Журавський волонтерить з 2014 року, каже — тоді запити були набагато легші, аніж зараз. На початку АТО у війська взагалі нічого не було, тому перше, чого потребували військові, це одяг. "Я стикався з десантниками, які виглядали, які були вдягнені у резинові капці на шкарпетки, якісь спортивні штани, майка та військова кепка. І все. Це була навіть не піхота, а десантники. Тоді коли ми їм щось привозили, вони усьому були раді",  згадує волонтер.

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Волонтер каже, раніше і чисельність війська була менша, і захист у плані броні їм був потрібен. Зараз же і військових набагато більше і небезпека стала глобальнішою.

ЗСУ
Фото: УНІАН

"В п'ятнадцятому році й артилерійська війна не такого плану була. На фоні сьогоднішніх бойових дій  здається, що взагалі нічого не було",  каже Гліб. 

Гліб каже, що раніше лінія фронту рухалась значно рідше. Наприклад, волонтери привезли військовим 5 буржуйок та півтисячі скоб і потреби закриті. Сьогодні ситуація дещо інша.

"Все, що не привозиться для військових це все якась просто прірва бездонна, тому що ти тільки забезпечив хлопців по інженерці. А потім вони дзвонять "Гліб, ми переїхали в іншу область, а тут нічого немає". І це не "нуль". На "нуль" в нас тисячі окопних свічок, це лопати, які постійно губляться. Ну тому що там, де постійно по хлопцях прилітає, ніхто не буде думати про лопату",  розповідає харківський волонтер.

окопні свічки
Окопні свічки. Фото: УНІАН

 Волонтер згадує, коли у березні 2022 повернувся до справи виявив, що і в технічному плані потреби значно змінились.

"Мені військові кажуть "Потрібні дрони". Ну я пропоную Фантом 3, а він вже старий для них. Є інші, більш сучасні. Тому приходилось ще з цим розбиратись",  згадує початок війни Гліб Журавський. 

Евакуація людей — головна допомога цивільним

Гліб Журавський разом зі своїми колегами займаються вивозом людей із окупованих та небезпечних територій. Волонтер каже, що це найголовніше в допомозі цивільним, адже коли ті повертаються в "економічне життя", чим підтримується економіка країни.

"Круто, якщо ти вивіз там здорового мужика, який пішов і влаштувався на роботу  він якусь свою там маленьку долю в ВВП приніс. Да, навіть бабусю ти вивозиш. Вона отримує свою пенсію, вона піде її і витратять на щось, а це непросто за невеликі гроші в пенсійному фонді",  каже волонтер.

Інколи бувають випадки, коли людей з небезпечних територій закликають виїжджати та навіть вмовляють. Здебільшого це люди похилого віку. "Я тут народилась, в мене тут теля чи собаки, я тут і вмру", — постійно чують волонтери від мешканців небезпечних місць.

Гліб каже, що вони намагаються максимально більше людей вивезти, адже це і безпека цивільних, а також знімає навантаження з армії та військових адміністрацій.

евакуація
Фото:  REUTERS/Lisi Niesner

10 гривень донату наближають нас до перемоги

На початку повномасштабної війни донатів було набагато більше, аніж у 2014. Тоді потреби були мінімальні і тієї допомоги вистачало, аби закрити потреби. Зараз же, як каже Гліб, потреби "бездонні". Проте можливості людей обмежені. На думку волонтера, це одна з причин, чому люди стали менше відправляти грошей на допомогу. "Вони повинні спочатку закрити власні потреби, а потім вже комусь допомагати".

Зокрема, у соціальних мережах регулярно з'являються пости, в яких псевдоволонтери та представники фейкових фондів просять терміново закрити збір для військових, поранених або тих, хто втратив житло. Люди, які з таким стикались, просто зневірюються у волонтерах та перестають займатись допомогою.

Гліб в свою чергу каже, що допомога важлива, і навіть 10 гривень це великий внесок у перемогу. "Кинули 10 гривень, ти посміявся. І ще там пару тисяч кинули. Якась кількість людей скинули своє нічого, але це можна витратити на щось потрібне. В нас були такі збори, коли реально ось такими маленькими донатами ми збирали на дорогі речі і вони вже на фронті, вже допомагають нашим хлопцям".

Донат на ЗСУ
Фото: УНІАН

Наостанок волонтер каже, що якщо кожен просто забуде про війну і нічого не буде робити, то вона ніколи не закінчиться.

"Буде війна, ще десь далі піде, там на Дніпро. А потім ще далі, до Львова дійдуть. От якщо не буде об'єднання, якщо люди не будуть розуміти, що це війна для усіх, а не тільки Харкова. Ми всі проти них, а не хтось проти них  ось так має бути".

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

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