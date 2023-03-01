Харьковский волонтер рассказал, как через год изменилась поддержка людей волонтерского движения

Глеб Журавский вместе со своими коллегами занимаются вывозом людей из оккупированных и опасных территорий

После начала полномасштабной войны многие украинцы нашли себя в волонтерстве. Кто-то помогал людям выезжать из опасных мест, кто-то привозил продукты тем, кто не мог их купить. Одним из популярнейших направлений стало собрание на нужды военнослужащих. Харьковский волонтер Глеб Журавский рассказывает, что если в первые дни они могли собрать средства за полтора суток, то сейчас на это может уйти больше месяца. Больше о том, почему люди стали меньше поддерживать благотворителей — читайте в новом материале.

Войны разные и потребности тоже отличаются

Глеб Журавский занимается волонтерством с 2014 года, говорит — тогда запросы были гораздо легче, чем сейчас. В начале АТО у войск вообще ничего не было, поэтому первое, в чем нуждались военные, это одежда. "Я сталкивался с десантниками, которые выглядели, которые были одеты в резиновые тапочки на носки, какие-то спортивные штаны, майка и военная кепка. И все. Это была даже не пехота, а десантники. Тогда когда мы им что-то привозили, они всему были рады", — вспоминает волонтер.

Волонтер говорит, раньше и численность войска была меньше, и защита в плане брони им была нужна. Сейчас же и военных гораздо больше и опасность стала более глобальной.

Фото: УНИАН

"В пятнадцатом году и артиллерийская война не такого плана была. На фоне сегодняшних боевых действий — кажется, что вообще ничего не было", — говорит Глеб.

Глеб говорит, что раньше линия фронта двигалась гораздо реже. Например, волонтеры привезли военным 5 буржуек и полтысячи скоб и нужды закрыты. Сегодня ситуация гораздо другая.

"Все, что не привозится для военных это все какая-то просто пропасть бездонная, потому что ты только снабдил ребят по инженерке. А потом они звонят "Глеб, мы переехали в другую область, а здесь ничего нет". И это не "ноль". На "ноль" у нас тысячи окопных свечей, это лопаты, которые постоянно теряются. Ну потому что там где постоянно по ребятам прилетает, никто не будет думать о лопате", — рассказывает харьковский волонтер.

Окопные свечи. Фото: УНИАН

Волонтер вспоминает, когда в марте 2022 года вернулся к делу обнаружил, что и в техническом плане потребности значительно изменились.

"Мне военные говорят "Нужны дроны". Ну я предлагаю Фантом 3, а он уже старый для них. Есть другие, более современные. Поэтому приходилось еще с этим разбираться", — вспоминает начало войны Глеб Журавский.

Эвакуация людей — главная помощь гражданским

Глеб Журавский вместе со своими коллегами занимаются вывозом людей из оккупированных и опасных территорий. Волонтер говорит, что это самое главное в помощи гражданским, ведь когда те возвращаются в "экономическую жизнь", чем поддерживается экономика страны.

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

"Круто, если ты вывез там здорового мужика, который пошел и устроился на работу — он какую-то свою там маленькую долю в ВВП принес. Да, даже бабушку ты вывозишь. Она получает свою пенсию, она пойдет и потратит ее на что-то, а это непросто за невысокие деньги в пенсионном фонде", — говорит волонтер.

Иногда бывают случаи, когда людей с опасных территорий призывают уезжать и даже уговаривают. В основном это пожилые люди. "Я здесь родилась, у меня здесь теленок или собаки, я здесь и умру", — постоянно слышат волонтеры от жителей опасных мест.

Глеб говорит, что они пытаются максимально больше людей вывезти, ведь это безопасность гражданских, а также снимает нагрузку с армии и военных администраций.

10 гривен доната приближают нас к победе

В начале полномасштабной войны донатов было намного больше, чем в 2014 году. Тогда потребности были минимальны и той помощи хватало, чтобы закрыть потребности. Сейчас же, как говорит Глеб, нужды "бездонные". Однако возможности людей ограничены. По мнению волонтера, это одна из причин, почему люди стали меньше отправлять денег на помощь. "Они должны сначала закрыть собственные потребности, а потом уже кому-то помогать".

В частности, в социальных сетях регулярно появляются посты, в которых псевдоволонтеры и представители фейковых фондов просят срочно закрыть сбор для военных, раненых или тех, кто потерял жилье. Люди, которые с такими сталкивались, просто отчаиваются в волонтерах и перестают заниматься помощью.

Глеб, в свою очередь, говорит, что помощь важна, и даже 10 гривен вносят большой вклад в победу. "Бросили 10 гривен, ты посмеялся. И еще там пару тысяч бросили. Какое-то количество людей сбросили свое ничего, но это можно потратить на что-то нужное. У нас было такое собрание, когда реально вот такими маленькими донатами мы собирали на дорогие вещи и они уже на фронте, уже помогают нашим ребятам".

Фото: УНИАН

В заключение волонтер говорит, что если каждый просто забудет о войне и ничего не будет делать, то она никогда не закончится.

"Будет война, еще где-то дальше пойдет, там на Днепр. А потом еще дальше, до Львова дойдут. Вот если не будет объединения, если люди не будут понимать, что это война для всех, а не только для Харькова. Мы все против них, а не кто-то против них — вот так должно быть".

Фото: REUTERS/Lisi Niesner