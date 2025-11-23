Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував мирний план США

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував "мирний план", який нещодавно запропонували Сполучені Штати Америки. Він зазначив, що Україна має використовувати кожен шанс для досягнення справедливого миру, але лише такого, що дає людям реальні гарантії безпеки.

Про це Ігор Терехов написав у Facebook.

Терехов про "мирний план" США

Терехов наголосив, що сьогодні, коли в Україні й у міжнародній спільноті триває широке обговорення нових мирних ініціатив, це пробуджує у суспільстві надію і водночас побоювання.

"Кожен з нас хоче миру, тиші й безпеки, особливо ті хто живе поруч із лінією фронту та ті, чиї рідні його тримають. Дипломатія була і залишається кращим способом завершення конфлікту і якщо є шанс шляхом переговорів досягти прийнятної угоди — його важливо використати", — сказав міський голова Харкова.

Водночас він зауважив, що це непросте завдання.

"Можлива угода має не просто зупинити вогонь на певний час. Мир має принести відчуття безпеки, замість невизначеності. Створити умови для розвитку, а не життя під постійною загрозою. Дати гарантії, а не "передишку". Українці заслуговують дивитися в майбутнє без страху", — наголосив Терехов.

Крім того, він додав, що прифронтові громади щодня доводять свою стійкість. Але їхнє майбутнє залежить від того, чи принесе потенційне врегулювання справжні гарантії для людей — гарантії, які дозволять жити, працювати й розвиватися.

"Це те, на що ми сподіваємось і чого варто прагнути під час перемовин щодо можливого врегулювання. Безпечне і гарантоване майбутнє — наша спільна мета та спільна відповідальність", — резюмував Ігор Терехов.

Скриншот повідомлення Терехова/Facebook

Нагадаємо, що 20 листопада Президент України Володимир Зеленський отримав від США проєкт "мирного плану".

Пізніше стало відомо, що лідер США Дональд Трамп призначив спеціального представника для просування "мирного плану" щодо закінчення війни в Україні.

А в ЗМІ з'явилася інформація, що проєкт "мирного плану" США щодо України, ймовірно, був написаний російською мовою.