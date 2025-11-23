Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Потрібні гарантії — Терехов прокоментував "мирний план" США

Потрібні гарантії — Терехов прокоментував "мирний план" США

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 07:29
Оновлено: 07:29
Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував мирний план США
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував "мирний план", який нещодавно запропонували Сполучені Штати Америки. Він зазначив, що Україна має використовувати кожен шанс для досягнення справедливого миру, але лише такого, що дає людям реальні гарантії безпеки.

Про це Ігор Терехов написав у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Терехов про "мирний план" США

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував "мирний план" США. Він зазначив, що українці заслуговують дивитися в майбутнє без страху.

Терехов наголосив, що сьогодні, коли в Україні й у міжнародній спільноті триває широке обговорення нових мирних ініціатив, це пробуджує у суспільстві надію і водночас побоювання.

"Кожен з нас хоче миру, тиші й безпеки, особливо ті хто живе поруч із лінією фронту та ті, чиї рідні його тримають. Дипломатія була і залишається кращим способом завершення конфлікту і якщо є шанс шляхом переговорів досягти прийнятної угоди — його важливо використати", — сказав міський голова Харкова.

Водночас він зауважив, що це непросте завдання.

"Можлива угода має не просто зупинити вогонь на певний час. Мир має принести відчуття безпеки, замість невизначеності. Створити умови для розвитку, а не життя під постійною загрозою. Дати гарантії, а не "передишку". Українці заслуговують дивитися в майбутнє без страху", — наголосив Терехов.

Крім того, він додав, що прифронтові громади щодня доводять свою стійкість. Але їхнє майбутнє залежить від того, чи принесе потенційне врегулювання справжні гарантії для людей — гарантії, які дозволять жити, працювати й розвиватися.

"Це те, на що ми сподіваємось і чого варто прагнути під час перемовин щодо можливого врегулювання. Безпечне і гарантоване майбутнє — наша спільна мета та спільна відповідальність", — резюмував Ігор Терехов.

Терехов про мирний план США
Скриншот повідомлення Терехова/Facebook

Нагадаємо, що 20 листопада Президент України Володимир Зеленський отримав від США проєкт "мирного плану".

Пізніше стало відомо, що лідер США Дональд Трамп призначив спеціального представника для просування "мирного плану" щодо закінчення війни в Україні.

А в ЗМІ з'явилася інформація, що проєкт "мирного плану" США щодо України, ймовірно, був написаний російською мовою.

США Дональд Трамп Ігор Терехов перемир'я мирний план мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації