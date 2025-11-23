Видео
Нужны гарантии — Терехов прокомментировал "мирный план" США

Дата публикации 23 ноября 2025 07:29
обновлено: 07:29
Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал мирный план США
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Городской голова Харькова Игорь Терехов прокомментировал "мирный план", который недавно предложили Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что Украина должна использовать каждый шанс для достижения справедливого мира, но только такого, который дает людям реальные гарантии безопасности.

Об этом Игорь Терехов написал в Facebook.

Терехов о "мирном плане" США

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал "мирный план" США. Он отметил, что украинцы заслуживают смотреть в будущее без страха.

Терехов отметил, что сегодня, когда в Украине и в международном сообществе идет широкое обсуждение новых мирных инициатив, это пробуждает в обществе надежду и одновременно опасения.

"Каждый из нас хочет мира, тишины и безопасности, особенно те, кто живет рядом с линией фронта и те, чьи родные его держат. Дипломатия была и остается лучшим способом завершения конфликта и если есть шанс путем переговоров достичь приемлемого соглашения — его важно использовать", — сказал городской голова Харькова.

В то же время он отметил, что это непростая задача.

"Возможное соглашение должно не просто остановить огонь на определенное время. Мир должен принести ощущение безопасности, вместо неопределенности. Создать условия для развития, а не жизнь под постоянной угрозой. Дать гарантии, а не "передышку". Украинцы заслуживают смотреть в будущее без страха", — подчеркнул Терехов.

Кроме того, он добавил, что прифронтовые громады ежедневно доказывают свою стойкость. Но их будущее зависит от того, принесет ли потенциальное урегулирование настоящие гарантии для людей — гарантии, которые позволят жить, работать и развиваться.

"Это то, на что мы надеемся и к чему стоит стремиться во время переговоров о возможном урегулировании. Безопасное и гарантированное будущее — наша общая цель и общая ответственность", — резюмировал Игорь Терехов.

Терехов про мирний план США
Скриншот сообщения Терехова/Facebook

Напомним, что 20 ноября Президент Украины Владимир Зеленский получил от США проект "мирного плана".

Позже стало известно, что лидер США Дональд Трамп назначил специального представителя для продвижения "мирного плана" по окончанию войны в Украине.

А в СМИ появилась информация, что проект "мирного плана" США по Украине, вероятно, был написан на русском языке.

США Дональд Трамп Игорь Терехов перемирие мирный план мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
