Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 7 серпня

Потужна негода йде до Харкова — прогноз погоди на завтра
Погода в Харкові та області завтра, 7 серпня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про дощі, грози та сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 7 серпня
Протягом доби очікуються короткочасні дощі з грозами. Крім того, місцями можливий град та сильні шквали зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.
Вітер вночі буде південного напрямку, 3-8 метрів на секунду, а вдень — північно-західного, 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +15...+20 °С, вдень +23...+28 °С;
- у Харкові вночі +17...+19 °С, вдень +23...+25 °С.
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через погіршення погодних умов.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні в більшості регіонів очікується суха погода.
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