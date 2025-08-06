Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 7 серпня

Хлопець з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Харкові та області завтра, 7 серпня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про дощі, грози та сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові та області 7 серпня

Протягом доби очікуються короткочасні дощі з грозами. Крім того, місцями можливий град та сильні шквали зі швидкістю 15-20 метрів на секунду.

Погода в Україні 7 серпня. Фото: Meteopost

Вітер вночі буде південного напрямку, 3-8 метрів на секунду, а вдень — північно-західного, 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі +15...+20 °С, вдень +23...+28 °С;

у Харкові вночі +17...+19 °С, вдень +23...+25 °С.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через погіршення погодних умов.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що завтра в Україні в більшості регіонів очікується суха погода.

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