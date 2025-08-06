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Главная Харьков Мощная непогода идет в Харьков — прогноз погоды на завтра

Мощная непогода идет в Харьков — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 14:19
Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 7 августа
Парень с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове и области завтра, 7 августа, ожидается облачной. Синоптики предупреждают о дождях, грозах и сильных порывах ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 7 августа

В течение суток ожидаются кратковременные дожди с грозами. Кроме того, местами возможен град и сильные шквалы со скоростью 15-20 метров в секунду.

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Погода в Украине 7 августа. Фото: Meteopost

Ветер ночью будет южного направления, 3-8 метров в секунду, а днем — северо-западного, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха:

  • по области ночью +15...+20 °С, днем +23...+28 °С;
  • в Харькове ночью +17...+19 °С, днем +23...+25 °С.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за ухудшения погодных условий.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что завтра в Украине в большинстве регионов ожидается сухая погода.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда в августе этого года ожидать магнитные бури.

погода Харьков непогода Харьковская область дождь прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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