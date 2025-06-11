Прогноз погоди в Харкові на завтра 12 червня

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 12 червня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про опади та грози, а також пориви вітру.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові 12 червня

Вночі істотних опадів не передбачається, а зранку та вдень очікується короткочасний дощ. Крім того, місцями можлива гроза.

Прогноз погоди в Україні на 12 червня. Фото: Meteopost

Вітер вночі буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду, вдень — західний, 7-12 метрів на секунду. Також місцями будуть пориви 15-20 метрів на секунду.

Температура повітря:

по області вночі +9...+14 °С, вдень +18...+23 °С;

у Харкові вночі +12...+14 °С, вдень +20...+22 °С.

Нагадаємо, істотних магнітних бур 11 червня не очікується на Землі. За останню добу Сонце було малоактивним.

А 10 червня над Україною зʼявилася Полунична повня. Явище можна було спостерігати з різних куточків світу.