Прогноз погоди в Харкові на завтра 12 червня

Потужна негода знову накриє Харків — чого очікувати завтра
Погода в Харкові та області завтра, 12 червня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про опади та грози, а також пориви вітру.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові 12 червня
Вночі істотних опадів не передбачається, а зранку та вдень очікується короткочасний дощ. Крім того, місцями можлива гроза.
Вітер вночі буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду, вдень — західний, 7-12 метрів на секунду. Також місцями будуть пориви 15-20 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +9...+14 °С, вдень +18...+23 °С;
- у Харкові вночі +12...+14 °С, вдень +20...+22 °С.
Нагадаємо, істотних магнітних бур 11 червня не очікується на Землі. За останню добу Сонце було малоактивним.
А 10 червня над Україною зʼявилася Полунична повня. Явище можна було спостерігати з різних куточків світу.
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