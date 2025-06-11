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Главная Харьков Мощная непогода снова накроет Харьков — чего ожидать завтра

Мощная непогода снова накроет Харьков — чего ожидать завтра

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 14:23
Прогноз погоды в Харькове на завтра 12 июня
Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 12 июня, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают об осадках и грозах, а также порывах ветра.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 12 июня

Ночью существенных осадков не предвидится, а утром и днем ожидается кратковременный дождь. Кроме того, местами возможна гроза.

Погода в Україні 12 червня
Прогноз погоды в Украине на 12 июня. Фото: Meteopost

Ветер ночью будет переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, днем — западный, 7-12 метров в секунду. Также местами будут порывы 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха:

  • по области ночью +9...+14 °С, днем +18...+23 °С;
  • в Харькове ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.

Напомним, существенных магнитных бурь 11 июня не ожидается на Земле. За последние сутки Солнце было малоактивным.

А 10 июня над Украиной появилось Клубничное полнолуние. Явление можно было наблюдать из разных уголков мира.

погода Харьков Харьковская область прогноз погоды осадки температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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