Прогноз погоды в Харькове на завтра 12 июня

Мощная непогода снова накроет Харьков — чего ожидать завтра
Погода в Харькове и области завтра, 12 июня, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают об осадках и грозах, а также порывах ветра.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове 12 июня
Ночью существенных осадков не предвидится, а утром и днем ожидается кратковременный дождь. Кроме того, местами возможна гроза.
Ветер ночью будет переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, днем — западный, 7-12 метров в секунду. Также местами будут порывы 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +9...+14 °С, днем +18...+23 °С;
- в Харькове ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.
Напомним, существенных магнитных бурь 11 июня не ожидается на Земле. За последние сутки Солнце было малоактивным.
А 10 июня над Украиной появилось Клубничное полнолуние. Явление можно было наблюдать из разных уголков мира.
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