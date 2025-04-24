Прогноз погоди в Харкові на завтра 25 квітня

Потужні грози та дощ накриють Харків — погода на завтра
Погода в Харкові та області завтра, 25 квітня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про дощі та грози.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 25 квітня
Вночі істотних опадів не передбачається, однак вдень буде невеликий короткочасний дощ та гроза.
Синоптики зазначають, що вітер вночі очікується змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду, а вдень — північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +8...+13 °С, вдень +22...+27 °С;
- у Харкові вночі +10...+12 °С, вдень +25...+27 °С.
Нагадаємо, завтра у західних, північних та центральних регіонах України прогнозуються грози. Крім того, синоптики прогнозують опади.
А у Києві 25 квітня буде короткочасний дощ та гроза. Однак вдень температура повітря підвищиться до +23 °C.
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