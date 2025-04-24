Прогноз погоди в Харкові на завтра 25 квітня

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 25 квітня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про дощі та грози.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові та області 25 квітня

Вночі істотних опадів не передбачається, однак вдень буде невеликий короткочасний дощ та гроза.

Прогноз погоди в Україні на 25 квітня. Фото: Meteopost

Синоптики зазначають, що вітер вночі очікується змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів на секунду, а вдень — північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +8...+13 °С, вдень +22...+27 °С;

у Харкові вночі +10...+12 °С, вдень +25...+27 °С.

Допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра у західних, північних та центральних регіонах України прогнозуються грози. Крім того, синоптики прогнозують опади.

А у Києві 25 квітня буде короткочасний дощ та гроза. Однак вдень температура повітря підвищиться до +23 °C.