Прогноз погоды в Харькове на завтра 25 апреля

Мощные грозы и дождь накроют Харьков — погода на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 25 апреля, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о дождях и грозах.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 25 апреля
Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем будет небольшой кратковременный дождь и гроза.
Синоптики отмечают, что ветер ночью ожидается переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, а днем — северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +8...+13 °С, днем +22...+27 °С;
- в Харькове ночью +10...+12 °С, днем +25...+27 °С.
Напомним, завтра в западных, северных и центральных регионах Украины прогнозируются грозы. Кроме того, синоптики прогнозируют осадки.
А в Киеве 25 апреля будет кратковременный дождь и гроза. Однако днем температура воздуха повысится до +23 °C.
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