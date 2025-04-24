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Мощные грозы и дождь накроют Харьков — погода на завтра

24 апреля 2025 20:30
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра 25 апреля
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Харькове и области завтра, 25 апреля, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о дождях и грозах.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем будет небольшой кратковременный дождь и гроза.

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Прогноз погоды в Украине на 25 апреля. Фото: Meteopost

Синоптики отмечают, что ветер ночью ожидается переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, а днем — северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +8...+13 °С, днем +22...+27 °С;
  • в Харькове ночью +10...+12 °С, днем +25...+27 °С.
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Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, завтра в западных, северных и центральных регионах Украины прогнозируются грозы. Кроме того, синоптики прогнозируют осадки.

А в Киеве 25 апреля будет кратковременный дождь и гроза. Однако днем температура воздуха повысится до +23 °C.

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