Прогноз погоды в Харькове на завтра 25 апреля

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 25 апреля, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о дождях и грозах.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 25 апреля

Ночью существенных осадков не предвидится, однако днем будет небольшой кратковременный дождь и гроза.

Прогноз погоды в Украине на 25 апреля. Фото: Meteopost

Синоптики отмечают, что ветер ночью ожидается переменных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, а днем — северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +8...+13 °С, днем +22...+27 °С;

в Харькове ночью +10...+12 °С, днем +25...+27 °С.

Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, завтра в западных, северных и центральных регионах Украины прогнозируются грозы. Кроме того, синоптики прогнозируют осадки.

А в Киеве 25 апреля будет кратковременный дождь и гроза. Однако днем температура воздуха повысится до +23 °C.