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Потужні нічні заморозки — прогноз погоди у Харкові на завтра

6 квітня 2025 18:23
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на завтра 7 квітня
Зимова погода. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Харкові та області завтра, 7 квітня, очікується хмарною з проясненнями. Вночі будуть заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 7 квітня

Синоптики зазначають, що протягом доби істотних опадів не передбачається. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода в Україні 7 квітня
Погода в Україні 7 квітня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

  • по області вночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0...-3 °C, вдень +4...+9 °C;
  • у Харкові вночі +1...+3 °C, на поверхні ґрунті заморозки 0...-3 °C, вдень +5...+7 °C.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через заморозки. 

Погода у Харкові 7 квітня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині. Фото: Харківський РЦГМ

Нагадаємо, 8-11 квітня по всій Україні очікуються заморозки в повітрі. Синоптики оголосили другий рівень небезпеки.

А на Одещині завтра хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається.

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