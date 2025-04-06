Прогноз погоди у Харкові та області на завтра 7 квітня

Зимова погода. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та області завтра, 7 квітня, очікується хмарною з проясненнями. Вночі будуть заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 7 квітня

Синоптики зазначають, що протягом доби істотних опадів не передбачається. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Погода в Україні 7 квітня. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

по області вночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0...-3 °C, вдень +4...+9 °C;

у Харкові вночі +1...+3 °C, на поверхні ґрунті заморозки 0...-3 °C, вдень +5...+7 °C.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через заморозки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині. Фото: Харківський РЦГМ

Нагадаємо, 8-11 квітня по всій Україні очікуються заморозки в повітрі. Синоптики оголосили другий рівень небезпеки.

А на Одещині завтра хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається.