Прогноз погоди у Харкові та області на завтра 7 квітня

Потужні нічні заморозки — прогноз погоди у Харкові на завтра
Погода у Харкові та області завтра, 7 квітня, очікується хмарною з проясненнями. Вночі будуть заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харкові та області 7 квітня
Синоптики зазначають, що протягом доби істотних опадів не передбачається. Вітер буде південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0...-3 °C, вдень +4...+9 °C;
- у Харкові вночі +1...+3 °C, на поверхні ґрунті заморозки 0...-3 °C, вдень +5...+7 °C.
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через заморозки.
Нагадаємо, 8-11 квітня по всій Україні очікуються заморозки в повітрі. Синоптики оголосили другий рівень небезпеки.
А на Одещині завтра хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається.
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