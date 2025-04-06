Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 7 апреля

Мощные ночные заморозки — прогноз погоды в Харькове на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 7 апреля, ожидается облачной с прояснениями. Ночью будут заморозки на поверхности почвы и в воздухе.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 7 апреля
Синоптики отмечают, что в течение суток существенных осадков не предвидится. Ветер будет юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +1...+6 °C, на поверхности почвы и местами в воздухе 0...-3 °C, днем +4...+9 °C;
- в Харькове ночью +1...+3 °C, на поверхности почвы заморозки 0...-3 °C, днем +5...+7 °C.
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за заморозков.
Напомним, 8-11 апреля по всей Украине ожидаются заморозки в воздухе. Синоптики объявили второй уровень опасности.
А в Одесской области завтра облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится.
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