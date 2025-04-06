Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 7 апреля

Зимняя погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 7 апреля, ожидается облачной с прояснениями. Ночью будут заморозки на поверхности почвы и в воздухе.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 7 апреля

Синоптики отмечают, что в течение суток существенных осадков не предвидится. Ветер будет юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с.

Погода в Украине 7 апреля. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

по области ночью +1...+6 °C, на поверхности почвы и местами в воздухе 0...-3 °C, днем +4...+9 °C;

в Харькове ночью +1...+3 °C, на поверхности почвы заморозки 0...-3 °C, днем +5...+7 °C.

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за заморозков.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине. Фото: Харьковский РЦГМ

Напомним, 8-11 апреля по всей Украине ожидаются заморозки в воздухе. Синоптики объявили второй уровень опасности.

А в Одесской области завтра облачно с прояснениями. Существенных осадков не предвидится.