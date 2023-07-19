Протиповітряна оборона ЗСУ працює по ворожих цілях. Фото: Генштаб ЗСУ

У Харкові лунають потужні вибухи. Попередньо, працює українська ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Харкові вночі 19 липня

У Харкові лунають потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляють, що ворожі цілі збиває наша повітряна оборона.

Повітряна тривога в Україні вночі 19 липня

Повітряна тривога в Україні залишається. У більшості регіонів небезпечно. Усі перебувайте в укритті. Мапа повітряних тривог виглядає так:

Також повідомляється, що існує загроза "шахедів" в:

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській,

Дніпропетровській,

Харківській,

Сумській,

Полтавській областях.

Нагадаємо, вночі 19 липня у Запоріжжі та Одесі лунають потужні вибухи. Також більшості областей оголошено повітряну тривогу. Мапа повітряних тривог почала "червоніти " близько опівночі.

Існує ракетна небезпека в північних та центральних областях. У МВС просять також не знімати роботу ППО та перебувати в укритті.