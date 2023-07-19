Потужні вибухи у Харкові: атака безпілотників
У Харкові лунають потужні вибухи. Попередньо, працює українська ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи у Харкові вночі 19 липня
У Харкові лунають потужні вибухи. Моніторингові канали повідомляють, що ворожі цілі збиває наша повітряна оборона.
Повітряна тривога в Україні вночі 19 липня
Повітряна тривога в Україні залишається. У більшості регіонів небезпечно. Усі перебувайте в укритті. Мапа повітряних тривог виглядає так:
Також повідомляється, що існує загроза "шахедів" в:
- Одеській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Дніпропетровській,
- Харківській,
- Сумській,
- Полтавській областях.
Нагадаємо, вночі 19 липня у Запоріжжі та Одесі лунають потужні вибухи. Також більшості областей оголошено повітряну тривогу. Мапа повітряних тривог почала "червоніти " близько опівночі.
Існує ракетна небезпека в північних та центральних областях. У МВС просять також не знімати роботу ППО та перебувати в укритті.