Мощные взрывы в Харькове: атака беспилотников
В Харькове раздаются мощные взрывы. Предварительно работает украинская ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Харькове ночью 19 июля
В Харькове раздаются мощные взрывы. Мониторинговые каналы сообщают, что враждебные цели сбивает наша воздушная оборона.
Воздушная тревога в Украине ночью 19 июля
Воздушная тревога в Украине остается. В большинстве регионов небезопасно. Все находитесь в укрытии. Карта воздушных тревог выглядит так:
Также сообщается, что существует угроза "шахедов" в:
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Днепропетровской,
- Харьковской,
- Сумской,
- в Полтавской областях.
Напомним, ночью 19 июля в Запорожье и Одессе раздаются мощные взрывы. Также большинству областей объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог начала "краснеть" около полуночи.
Есть ракетная опасность в северных и центральных областях. В МВД просят также не снимать работу ПВО и находиться в укрытии.