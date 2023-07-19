Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Мощные взрывы в Харькове: атака беспилотников arrow

Мощные взрывы в Харькове: атака беспилотников

19 июля 2023 01:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Харькове ночью 19 июля
Противовоздушная оборона ВСУ работает по враждебным целям. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Харькове раздаются мощные взрывы. Предварительно работает украинская ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Харькове ночью 19 июля

В Харькове раздаются мощные взрывы. Мониторинговые каналы сообщают, что враждебные цели сбивает наша воздушная оборона.

Воздушная тревога в Украине ночью 19 июля

Воздушная тревога в Украине остается. В большинстве регионов небезопасно. Все находитесь в укрытии. Карта воздушных тревог выглядит так:

Также сообщается, что существует угроза "шахедов" в:

  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Днепропетровской,
  • Харьковской,
  • Сумской,
  • в Полтавской областях.

Напомним, ночью 19 июля в Запорожье и Одессе раздаются мощные взрывы. Также большинству областей объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог начала "краснеть" около полуночи.

Есть ракетная опасность в северных и центральных областях. В МВД просят также не снимать работу ПВО и находиться в укрытии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз