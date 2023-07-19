Противовоздушная оборона ВСУ работает по враждебным целям. Фото: Генштаб ВСУ

В Харькове раздаются мощные взрывы. Предварительно работает украинская ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Харькове ночью 19 июля

В Харькове раздаются мощные взрывы. Мониторинговые каналы сообщают, что враждебные цели сбивает наша воздушная оборона.

Воздушная тревога в Украине ночью 19 июля

Воздушная тревога в Украине остается. В большинстве регионов небезопасно. Все находитесь в укрытии. Карта воздушных тревог выглядит так:

Также сообщается, что существует угроза "шахедов" в:

Одесской,

Николаевской,

Херсонской,

Днепропетровской,

Харьковской,

Сумской,

в Полтавской областях.

Напомним, ночью 19 июля в Запорожье и Одессе раздаются мощные взрывы. Также большинству областей объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог начала "краснеть" около полуночи.

Есть ракетная опасность в северных и центральных областях. В МВД просят также не снимать работу ПВО и находиться в укрытии.