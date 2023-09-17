Потужні вибухи у Харкові сьогодні, 17 вересня: регіон під атакою РФ

Потужні вибухи у Харкові: регіон під ворожою атакою
17 вересня 2023 00:30
Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС
Ворог намагається завдати удару сьогодні, 17 вересня. О 00:30 у Харкові лунають потужні вибухи.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Вибухи у Харкові сьогодні, 17 вересня
Потужні вибухи лунають у Харкові. У Повітряних Силах України повідрмляють про загрозу застосування балістичного озброєння.
Мапа повітряних тривог нині така:
Нагадаємо, 16 вересня у Харкові пролунали вибухи. Місто перебувало під обстрілом російської армії. Синєгубов повідомив про щонайменше чотири удари по Харкову.