Потужні вибухи у Харкові сьогодні, 17 вересня: регіон під атакою РФ

Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС

Ворог намагається завдати удару сьогодні, 17 вересня. О 00:30 у Харкові лунають потужні вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Харкові сьогодні, 17 вересня

Потужні вибухи лунають у Харкові. У Повітряних Силах України повідрмляють про загрозу застосування балістичного озброєння.

Мапа повітряних тривог нині така:

Нагадаємо, 16 вересня у Харкові пролунали вибухи. Місто перебувало під обстрілом російської армії. Синєгубов повідомив про щонайменше чотири удари по Харкову.