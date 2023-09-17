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Потужні вибухи у Харкові: регіон під ворожою атакою

17 вересня 2023 00:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Потужні вибухи у Харкові сьогодні, 17 вересня: регіон під атакою РФ
Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог намагається завдати удару сьогодні, 17 вересня. О 00:30 у Харкові лунають потужні вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Харкові сьогодні, 17 вересня

Потужні вибухи лунають у Харкові. У Повітряних Силах України повідрмляють про загрозу застосування балістичного озброєння.

Мапа повітряних тривог нині така:

 

Нагадаємо, 16 вересня у Харкові пролунали вибухи. Місто перебувало під обстрілом російської армії. Синєгубов повідомив про щонайменше чотири удари по Харкову. 

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