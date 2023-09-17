Мощные взрывы в Харькове сегодня, 17 сентября: регион под атакой РФ

Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС

Враг пытается нанести удар сегодня, 17 сентября. В 00:30 в Харькове раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Харькове сегодня, 17 сентября

Мощные взрывы раздаются в Харькове. В Воздушных Силах Украины отмечают угрозу применения баллистического вооружения.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Напомним, 16 сентября в Харькове раздались взрывы. Город находился под обстрелом русской армии. Синегубов сообщил о минимум четырех ударах по Харькову.