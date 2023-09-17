Мощные взрывы в Харькове сегодня, 17 сентября: регион под атакой РФ

Мощные взрывы в Харькове: регион под вражеской атакой
17 сентября 2023 00:30
Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС
Враг пытается нанести удар сегодня, 17 сентября. В 00:30 в Харькове раздаются мощные взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Взрывы в Харькове сегодня, 17 сентября
Мощные взрывы раздаются в Харькове. В Воздушных Силах Украины отмечают угрозу применения баллистического вооружения.
Карта воздушных тревог сейчас такова:
Напомним, 16 сентября в Харькове раздались взрывы. Город находился под обстрелом русской армии. Синегубов сообщил о минимум четырех ударах по Харькову.