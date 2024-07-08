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Потужні вибухи в Харкові — мешканців просять не покидати укриття

8 липня 2024 00:34
оновлено: 00:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Харкові вночі 8 липня — подробиці ворожого обстрілу
Дим підіймається в небо внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз 8 липня прогриміли близько 00:30. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликає мешканців не виходити з укриттів.

Про це повідомляє видання "Суспільне" у Telegram.

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Вибухи в Харкові вночі 8 липня

За даними ЗМІ, у Харкові прогриміли вибухи.

Вибухи в Харкові 8 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне Харків"

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та Харківського району перебувати в укриттях.

Яка загроза в Харкові вночі 8 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Олега Синєгубова

Наразі в Харківській області продовжується повітряна тривога у зв'язку з активністю ворожої тактичної авіації.

Повітряна тривога в Україні вночі 8 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"
Яка небезпека вночі 8 липня в Україні
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Харків вибух обстріли окупанти Олег Синєгубов повітряна тривога небезпека війна в Україні війна атака

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