Вибухи в Харкові вночі 8 липня — подробиці ворожого обстрілу

Дим підіймається в небо внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Харкові зараз 8 липня прогриміли близько 00:30. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликає мешканців не виходити з укриттів.

Про це повідомляє видання "Суспільне" у Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Харкові вночі 8 липня

За даними ЗМІ, у Харкові прогриміли вибухи.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне Харків"

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та Харківського району перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Олега Синєгубова

Наразі в Харківській області продовжується повітряна тривога у зв'язку з активністю ворожої тактичної авіації.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили Збройних сил України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...