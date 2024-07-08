Вибухи в Харкові вночі 8 липня — подробиці ворожого обстрілу

Потужні вибухи в Харкові — мешканців просять не покидати укриття
8 липня 2024 00:34
оновлено: 00:44
Дим підіймається в небо внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи в Харкові зараз 8 липня прогриміли близько 00:30. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов закликає мешканців не виходити з укриттів.
Про це повідомляє видання "Суспільне" у Telegram.
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За даними ЗМІ, у Харкові прогриміли вибухи.
Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та Харківського району перебувати в укриттях.
Наразі в Харківській області продовжується повітряна тривога у зв'язку з активністю ворожої тактичної авіації.
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