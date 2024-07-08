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Мощные взрывы в Харькове — жителей просят не покидать укрытие

8 июля 2024 00:34
обновлено: 00:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Харькове ночью 8 июля — подробности вражеских обстрелов
Дым поднимается в небо в результате взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас 8 июля прогремели около 00:30. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призывает жителей не выходить из укрытий.

Об этом сообщает издание " Общественное " в Telegram.

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Взрывы в Харькове ночью 8 июля

По данным СМИ, в Харькове прогремели взрывы.

Взрывы в Харькове 8 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Общественное Харьков"

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.

Какая угроза в Харькове ночью 8 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала Олега Синегубова

В Харьковской области продолжается воздушная тревога в связи с активностью вражеской тактической авиации.

Воздушная тревога в Украине ночью 8 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"
Какая опасность ночью 8 июля в Украине
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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