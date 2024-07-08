Взрывы в Харькове ночью 8 июля — подробности вражеских обстрелов

Дым поднимается в небо в результате взрыва. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Харькове сейчас 8 июля прогремели около 00:30. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призывает жителей не выходить из укрытий.

Об этом сообщает издание " Общественное " в Telegram.

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По данным СМИ, в Харькове прогремели взрывы.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Общественное Харьков"

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Олега Синегубова

В Харьковской области продолжается воздушная тревога в связи с активностью вражеской тактической авиации.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы Вооруженных сил Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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