Взрывы в Харькове ночью 8 июля — подробности вражеских обстрелов

Мощные взрывы в Харькове — жителей просят не покидать укрытие
8 июля 2024 00:34
обновлено: 00:44
Дым поднимается в небо в результате взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Харькове сейчас 8 июля прогремели около 00:30. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов призывает жителей не выходить из укрытий.
Об этом сообщает издание " Общественное " в Telegram.
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По данным СМИ, в Харькове прогремели взрывы.
В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова и Харьковского района находиться в укрытиях.
В Харьковской области продолжается воздушная тревога в связи с активностью вражеской тактической авиации.
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