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Потужні вибухи в Харкові — ракетна небезпека

18 лютого 2024 00:16
оновлено: 00:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потужні вибухи в Харкові — ракетна небезпека
Дим підіймається після сильного вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові в неділю, 18 лютого, можуть чути місцеві жителі. Повітряні сили попереджали українців, які проживають в регіоні, про ракетну небезпеку.

Про вибухи повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці зазначають, що в Харкові гримлять вибухи. Також поліцейські закликають місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"

За даними моніторингових каналів, попередньо Харківщину обстрілюють за допомогою балістики з Бєлгородської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу monitor
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу monitor

Перед вибухами Повітряні сили попереджали місцевих про ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога охопила північно-східні та східні області. 

Мапа повітряної тривоги в Україні 18 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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