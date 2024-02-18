Потужні вибухи в Харкові — ракетна небезпека

Дим підіймається після сильного вибуху. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Харкові в неділю, 18 лютого, можуть чути місцеві жителі. Повітряні сили попереджали українців, які проживають в регіоні, про ракетну небезпеку.

Про вибухи повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці зазначають, що в Харкові гримлять вибухи. Також поліцейські закликають місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"

За даними моніторингових каналів, попередньо Харківщину обстрілюють за допомогою балістики з Бєлгородської області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу monitor

Перед вибухами Повітряні сили попереджали місцевих про ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога охопила північно-східні та східні області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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