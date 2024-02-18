Мощные взрывы в Харькове - ракетная опасность
18 февраля 2024 00:16
обновлено: 00:24
Дым поднимается после сильнейшего взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Харькове в воскресенье, 18 февраля, могут слышаться местные жители. Воздушные силы предупреждали проживающих в регионе украинцев о ракетной опасности.
О взрывах сообщает полиция Харьковской области .
Правоохранители отмечают, что в Харькове гремят взрывы. Также полицейские призывают местных жителей находиться в укрытиях.
По данным мониторинговых каналов, предварительно Харьковщину обстреливают с помощью баллистики Белгородской области.
Перед взрывами Воздушные силы предупреждали местных о ракетной опасности.
Тем временем, воздушная тревога охватила северо-восточные и восточные области.
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