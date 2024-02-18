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Мощные взрывы в Харькове - ракетная опасность

18 февраля 2024 00:16
обновлено: 00:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мощные взрывы в Харькове - ракетная опасность
Дым поднимается после сильнейшего взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове в воскресенье, 18 февраля, могут слышаться местные жители. Воздушные силы предупреждали проживающих в регионе украинцев о ракетной опасности.

О взрывах сообщает полиция Харьковской области .

Правоохранители отмечают, что в Харькове гремят взрывы. Также полицейские призывают местных жителей находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Полиция Харьковской области"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Полиция Харьковской области"

По данным мониторинговых каналов, предварительно Харьковщину обстреливают с помощью баллистики Белгородской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала monitor
Скриншот сообщения из телеграмм-канала monitor

Перед взрывами Воздушные силы предупреждали местных о ракетной опасности.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем, воздушная тревога охватила северо-восточные и восточные области.

Карта воздушной тревоги в Украине 18 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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