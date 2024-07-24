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Потужний вибух сколихнув околиці Харкова, — ЗМІ

24 липня 2024 01:12
оновлено: 01:31
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Харкові зараз 24 липня — повітряна тривога в області
Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз 24 липня пролунали близько 01:00. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє видання "Суспільне" у Telegram.

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За даними видання, у Харкові, можливо, на його околицях, пролунав вибух.

Обстріл Харкова вночі 24 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне. Новини"

Наразі в Харківській та низці інших областей оголошено повітряну тривогу. Небезпека пов'язана з загрозою ударних безпілотників та застосування авіаційних засобів ураження.

Повітряна тривога вночі 24 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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