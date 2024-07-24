Вибухи в Харкові зараз 24 липня — повітряна тривога в області

Потужний вибух сколихнув околиці Харкова, — ЗМІ
24 липня 2024 01:12
оновлено: 01:31
Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи в Харкові зараз 24 липня пролунали близько 01:00. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє видання "Суспільне" у Telegram.
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За даними видання, у Харкові, можливо, на його околицях, пролунав вибух.
Наразі в Харківській та низці інших областей оголошено повітряну тривогу. Небезпека пов'язана з загрозою ударних безпілотників та застосування авіаційних засобів ураження.
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