Взрывы в Харькове сейчас 24 июля – воздушная тревога в области

Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Харькове сейчас 24 июля прогремели около 01:00. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает издание "Общественное" в Telegram.

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Взрывы в Харькове ночью 24 июля

По данным издания, в Харькове, возможно, в его окрестностях, раздался взрыв.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Общественное. Новости"

В Харьковской и ряде других областей объявлена воздушная тревога. Опасность связана с угрозой ударных беспилотников и применением авиационных средств поражения.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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