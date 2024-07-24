Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Мощный взрыв потряс окрестности Харькова, — СМИ arrow

Мощный взрыв потряс окрестности Харькова, — СМИ

24 июля 2024 01:12
обновлено: 01:31
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Харькове сейчас 24 июля – воздушная тревога в области
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Харькове сейчас 24 июля прогремели около 01:00. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает издание "Общественное" в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Харькове ночью 24 июля

По данным издания, в Харькове, возможно, в его окрестностях, раздался взрыв.

Обстрел Харькова ночью 24 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Общественное. Новости"

В Харьковской и ряде других областей объявлена воздушная тревога. Опасность связана с угрозой ударных беспилотников и применением авиационных средств поражения.

Воздушная тревога ночью 24 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

Харьков взрыв Харьковская область обстрелы оккупанты опасность война в Украине війна атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом