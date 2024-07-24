Взрывы в Харькове сейчас 24 июля – воздушная тревога в области

Мощный взрыв потряс окрестности Харькова, — СМИ
24 июля 2024 01:12
обновлено: 01:31
Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Харькове сейчас 24 июля прогремели около 01:00. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает издание "Общественное" в Telegram.
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Взрывы в Харькове ночью 24 июля
По данным издания, в Харькове, возможно, в его окрестностях, раздался взрыв.
В Харьковской и ряде других областей объявлена воздушная тревога. Опасность связана с угрозой ударных беспилотников и применением авиационных средств поражения.
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