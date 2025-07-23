Прогноз погоди у Харкові та області на завтра 24 липня

Потужний вітер збиватиме з ніг — погода в Харкові завтра
Погода в Харкові та області завтра, 24 липня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики оголосили небезпеку через сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 24 липня
Істотних опадів протягом доби не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Однак вдень пориви прогнозують до 20 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +16...+21 °С, вдень +27...+32 °С;
- у Харкові вночі +17...+19 °С, вдень +27...+29 °С.
Небезпечні метеорологічні явища
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки по Харківщині через пориви вітру 15-20 метрів на секунду.
Людей закликали бути уважними та обережними.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, де завтра очікуються грозові дощі. Крім того, місцями будуть штормові пориви вітру.
А в Укргідрометцентрі розповіли, що 24 липня у західних та північних регіонах буде свіжіше, ніж в інших областях.
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