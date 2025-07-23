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Головна Харків Потужний вітер збиватиме з ніг — погода в Харкові завтра

Потужний вітер збиватиме з ніг — погода в Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 19:50
Прогноз погоди у Харкові та області на завтра 24 липня
Жінка на вулиці у вітряну погоду. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Харкові та області завтра, 24 липня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики оголосили небезпеку через сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода в Харкові та області 24 липня

Істотних опадів протягом доби не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Однак вдень пориви прогнозують до 20 метрів на секунду.

Погода в Україні 24 липня
Погода в Україні 24 липня. Фото: Meteopost

Температура повітря: 

  • по області вночі +16...+21 °С, вдень +27...+32 °С;
  • у Харкові вночі +17...+19 °С, вдень +27...+29 °С.

Небезпечні метеорологічні явища

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки по Харківщині через пориви вітру 15-20 метрів на секунду.

Погода в Харкові 24 липня
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: t.me/HRCGM

Людей закликали бути уважними та обережними.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, де завтра очікуються грозові дощі. Крім того, місцями будуть штормові пориви вітру.

А в Укргідрометцентрі розповіли, що 24 липня у західних та північних регіонах буде свіжіше, ніж в інших областях.

погода Харків Харківська область синоптик прогноз погоди вітер
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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