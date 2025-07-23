Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 24 июля

Женщина на улице в ветреную погоду. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове и области завтра, 24 июля, ожидается с переменной облачностью. Синоптики объявили опасность из-за сильных порывов ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 24 июля

Существенных осадков в течение суток не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Однако днем порывы прогнозируют до 20 метров в секунду.

Погода в Украине 24 июля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по области ночью +16...+21 °С, днем +27...+32 °С;

в Харькове ночью +17...+19 °С, днем +27...+29 °С.

Опасные метеорологические явления

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности по Харьковской области из-за порывов ветра 15-20 метров в секунду.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: t.me/HRCGM

Людей призвали быть внимательными и осторожными.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, где завтра ожидаются грозовые дожди. Кроме того, местами будут штормовые порывы ветра.

А в Укргидрометцентре рассказали, что 24 июля в западных и северных регионах будет свежее, чем в других областях.