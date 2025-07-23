Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 24 июля

Мощный ветер будет сбивать с ног — погода в Харькове завтра
Погода в Харькове и области завтра, 24 июля, ожидается с переменной облачностью. Синоптики объявили опасность из-за сильных порывов ветра до 20 метров в секунду.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 24 июля
Существенных осадков в течение суток не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Однако днем порывы прогнозируют до 20 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по области ночью +16...+21 °С, днем +27...+32 °С;
- в Харькове ночью +17...+19 °С, днем +27...+29 °С.
Опасные метеорологические явления
Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности по Харьковской области из-за порывов ветра 15-20 метров в секунду.
Людей призвали быть внимательными и осторожными.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, где завтра ожидаются грозовые дожди. Кроме того, местами будут штормовые порывы ветра.
А в Укргидрометцентре рассказали, что 24 июля в западных и северных регионах будет свежее, чем в других областях.
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