Прогноз погоди в Харкові на завтра 21 жовтня від Укргідрометцентру

Повернення сонця та тепла — прогноз погоди у Харкові на завтра
20 жовтня 2024 14:57
Осіння погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Погода у Харкові та області завтра, 21 жовтня, буде з мінливою хмарністю. Однак опадів не передбачається. Температура повітря підвищиться до +16 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода у Харкові 21 жовтня
Синоптики зазначають, що буде північний вітер, 5-10 м/с. У Харківській області температура повітря вночі очікується +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С.
У місті буде вночі +4...+6 °С, а вдень — +13...+15 °С.
Нагадаємо, синоптики попередили мешканців Львівської області про мороз та слабкий туман завтра.
Також в Укргідрометцентрі розповіли, що погода в Україні 21 жовтня буде з мінливою хмарністю. Місцями очікуються дощі.
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