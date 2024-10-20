Прогноз погоды в Харькове на завтра 21 октября от Укргидрометцентра

Возвращение солнца и тепла — прогноз погоды в Харькове на завтра
20 октября 2024 14:57
Осенняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Погода в Харькове и области завтра, 21 октября, будет с переменной облачностью. Однако осадков не предвидится. Температура воздуха повысится до +16 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Погода в Харькове 21 октября
Синоптики отмечают, что будет северный ветер, 5-10 м/с. В Харьковской области температура воздуха ночью ожидается +1...+6 °С, днем +11...+16 °С.
В городе будет ночью +4...+6 °С, а днем +13...+15 °С.
Напомним, синоптики предупредили жителей Львовской области о морозе и слабом тумане завтра.
Также в Укргидрометцентре рассказали, что погода в Украине 21 октября будет с переменной облачностью. Местами ожидаются дожди.
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