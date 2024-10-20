Прогноз погоды в Харькове на завтра 21 октября от Укргидрометцентра

Осенняя погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Харькове и области завтра, 21 октября, будет с переменной облачностью. Однако осадков не предвидится. Температура воздуха повысится до +16 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Харькове 21 октября

Синоптики отмечают, что будет северный ветер, 5-10 м/с. В Харьковской области температура воздуха ночью ожидается +1...+6 °С, днем +11...+16 °С.

Погода в Украине 21 октября в 15.00. Фото: Meteopost

В городе будет ночью +4...+6 °С, а днем +13...+15 °С.

Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, синоптики предупредили жителей Львовской области о морозе и слабом тумане завтра.

Также в Укргидрометцентре рассказали, что погода в Украине 21 октября будет с переменной облачностью. Местами ожидаются дожди.