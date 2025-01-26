Акція підтримки полонених у Харкові — діти просять повернути рідних додому

Поверніть тата — у Харкові діти вийшли на підтримку полонених
У Харкові 26 січня діти вийшли на акцію підтримки військовополонених. Вони просять повернути додому своїх рідних.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція підтримки військовополонених у Харкові
Діти, які прийшли на акцію підтримки військовополонених, мали плакати, на яких були написи:
- "Поверніть тата з полону",
- "Я третій рік чекаю брата з полону".
Малеча закликала повернути їхніх татусів, братів і дядьків з російського полону. Також на акції були присутні родичі, батьки, кохані та близькі бійців, яких утримує РФ.
Нагадаємо, у Львові 26 січня вкотре відбулася акція на підтримку українських військовополонених. У ній брав участь український захисник Володимир Іванов, який пережив полон. Він розповів, як його катували в РФ.
Також ми писали, що в Одесу повернулись моряки, що були у полоні єменських хуситів. Троє українців пробули в полоні 14 місяців — з листопада 2023 року
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