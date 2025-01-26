Акція підтримки полонених у Харкові — діти просять повернути рідних додому

Діти на акції підтримки полонених у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові 26 січня діти вийшли на акцію підтримки військовополонених. Вони просять повернути додому своїх рідних.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Акція підтримки військовополонених у Харкові

Діти, які прийшли на акцію підтримки військовополонених, мали плакати, на яких були написи:

"Поверніть тата з полону",

"Я третій рік чекаю брата з полону".

Діти на акції підтримки полонених у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Діти на акції підтримки полонених у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Діти на акції підтримки полонених у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Малеча закликала повернути їхніх татусів, братів і дядьків з російського полону. Також на акції були присутні родичі, батьки, кохані та близькі бійців, яких утримує РФ.

Нагадаємо, у Львові 26 січня вкотре відбулася акція на підтримку українських військовополонених. У ній брав участь український захисник Володимир Іванов, який пережив полон. Він розповів, як його катували в РФ.

Також ми писали, що в Одесу повернулись моряки, що були у полоні єменських хуситів. Троє українців пробули в полоні 14 місяців — з листопада 2023 року