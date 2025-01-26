Акция поддержки пленных в Харькове — дети просят вернуть родных домой

Дети на акции поддержки пленных в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове 26 января дети вышли на акцию поддержки военнопленных. Они просят вернуть домой своих родных.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция поддержки военнопленных в Харькове

Дети, которые пришли на акцию поддержки военнопленных, имели плакаты, на которых были надписи:

"Верните папу из плена",

"Я третий год жду брата из плена".

Дети на акции поддержки пленных в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Дети на акции поддержки пленных в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Дети на акции поддержки пленных в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Малыши призывали вернуть их пап, братьев и дядей из российского плена. Также на акции присутствовали родственники, родители, любимые и близкие бойцов, которых удерживает РФ.

Напомним, во Львове 26 января в очередной раз состоялась акция в поддержку украинских военнопленных. В ней принимал участие украинский защитник Владимир Иванов, который пережил плен. Он рассказал, как его пытали в РФ.

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