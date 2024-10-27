Прогноз погоди у Харкові та області на завтра, 28 жовтня

Повітря прогріється до +15 ºС — погода у Харкові завтра
У Харкові та Харківській області у понеділок, 28 жовтня, очікується хмарна погода. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +10...+15 ºС.
Про це повідомляє Харківський РЦГМ.
Погода на Харківщині 28 жовтня
Завтра у регіоні буде мінлива хмарність, ніч пройде без істотних опадів, а вдень місцями пройде невеликий дощ.
Синоптики прогнозують південно-західний вітер, 5-10 м/с.
Вночі температура повітря опуститься до +1...+6 ºС, а вдень прогріється до +10...+15 ºС.
Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується переважно суха погода з мінливою хмарністю.
А за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, завтра в областях розпочнеться справжня осінь.
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