Прогноз погоди у Харкові та області на завтра, 28 жовтня

Люди в парку. Ілюстративне фото: АТН

У Харкові та Харківській області у понеділок, 28 жовтня, очікується хмарна погода. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +10...+15 ºС.

Про це повідомляє Харківський РЦГМ.

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Завтра у регіоні буде мінлива хмарність, ніч пройде без істотних опадів, а вдень місцями пройде невеликий дощ.

Температурна карта на 7:00. Фото: Метеопост

Температурна карта на 14:00. Фото: Метеопост

Температурна карта на 19:00. Фото: Метеопост

Синоптики прогнозують південно-західний вітер, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря опуститься до +1...+6 ºС, а вдень прогріється до +10...+15 ºС.

Скриншот допису Харківського РЦГМ

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується переважно суха погода з мінливою хмарністю.

А за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, завтра в областях розпочнеться справжня осінь.