Прогноз погоды в Харькове на завтра, 28 октября

Воздух прогреется до +15 ºС — погода в Харькове завтра
В Харькове и Харьковской области в понедельник, 28 октября, ожидается облачная погода. Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +10...+15 ºС.
Об этом сообщает Харьковский РЦГМ.
Погода в Харьковской области 28 октября
Завтра в регионе переменная облачность, ночь пройдет без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь.
Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до +1...+6 ºС, а днем прогреется до +10...+15 ºС.
Напомним, сегодня в Украине ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью.
А по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, завтра в областях начнется настоящая осень.
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