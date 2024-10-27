Прогноз погоды в Харькове на завтра, 28 октября

Люди в парке. Иллюстративное фото: АТН

В Харькове и Харьковской области в понедельник, 28 октября, ожидается облачная погода. Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +10...+15 ºС.

Об этом сообщает Харьковский РЦГМ.

Читайте также:

Погода в Харьковской области 28 октября

Завтра в регионе переменная облачность, ночь пройдет без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь.

Температурная карта на 7:00. Фото: Метеопост

Температурная карта на 14:00. Фото: Метеопост

Температурная карта на 19:00. Фото: Метеопост

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +1...+6 ºС, а днем прогреется до +10...+15 ºС.

Скриншот поста Харьковского РЦГМ

Напомним, сегодня в Украине ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью.

А по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, завтра в областях начнется настоящая осень.