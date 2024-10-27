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Воздух прогреется до +15 ºС — погода в Харькове завтра

27 октября 2024 13:39
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра, 28 октября
Люди в парке. Иллюстративное фото: АТН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В Харькове и Харьковской области в понедельник, 28 октября, ожидается облачная погода. Температура воздуха будет днем колебаться в пределах +10...+15 ºС.

Об этом сообщает Харьковский РЦГМ.

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Погода в Харьковской области 28 октября

Завтра в регионе переменная облачность, ночь пройдет без существенных осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь.

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Температурная карта на 7:00. Фото: Метеопост
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Температурная карта на 14:00. Фото: Метеопост
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Температурная карта на 19:00. Фото: Метеопост

Синоптики прогнозируют юго-западный ветер, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +1...+6 ºС, а днем прогреется до +10...+15 ºС.

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Скриншот поста Харьковского РЦГМ

Напомним, сегодня в Украине ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью.

А по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, завтра в областях начнется настоящая осень.

Харьков прогноз погоды погода в Украине синоптик Харьковская область

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