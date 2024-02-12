Повітряна тривога в Україні — куди рухається ворожа ціль

Пуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS

В Україні в понеділок, 12 лютого, оголошено повітряну тривогу. Наразі ворожа ракета рухається на місто Харків.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Ракета на Харків", — попередили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

За інформацією місцевих ЗМІ, в області пролунав вибух.

Скриншот допису з Telegram Новини.LIVE Харків

Зазначимо, що за інформацією мапи повітряних тривог, в Харківській області не було оголошено небезпеку.

Однак сигнал повітряної тривоги лунає в Запорізькій і Донецькій областях.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти завдали ударів по місту Селидове, що на Донеччині, в ніч проти 12 лютого. Через атаку є поранені, серед яких діти.

Також в цю ніч армія РФ атакувала дронами Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу мешканці одного з районів залишилися без електроенергії.