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Повітряна тривога в Україні — куди рухається ворожа ціль

12 лютого 2024 14:56
оновлено: 14:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Повітряна тривога в Україні — куди рухається ворожа ціль
Пуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні в понеділок, 12 лютого, оголошено повітряну тривогу. Наразі ворожа ракета рухається на місто Харків.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Ракета на Харків", — попередили у повідомленні. 

ракетна небезпека у Харкові
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

За інформацією місцевих ЗМІ, в області пролунав вибух.

ракетна небезпека у Харкові
Скриншот допису з Telegram Новини.LIVE Харків

Зазначимо, що за інформацією мапи повітряних тривог, в Харківській області не було оголошено небезпеку.

Однак сигнал повітряної тривоги лунає в Запорізькій і Донецькій областях.

ракетна небезпека у Харкові
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти завдали ударів по місту Селидове, що на Донеччині, в ніч проти 12 лютого. Через атаку є поранені, серед яких діти.

Також в цю ніч армія РФ атакувала дронами Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу мешканці одного з районів залишилися без електроенергії. 

Харків
вибух
ракета
повітряна тривога
люди
війна в Україні
Росія

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