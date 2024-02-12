Повітряна тривога в Україні — куди рухається ворожа ціль
В Україні в понеділок, 12 лютого, оголошено повітряну тривогу. Наразі ворожа ракета рухається на місто Харків.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Що відомо про ракетну небезпеку в Харкові 12 лютого
"Ракета на Харків", — попередили у повідомленні.
За інформацією місцевих ЗМІ, в області пролунав вибух.
Зазначимо, що за інформацією мапи повітряних тривог, в Харківській області не було оголошено небезпеку.
Однак сигнал повітряної тривоги лунає в Запорізькій і Донецькій областях.
Нагадаємо, російські окупанти завдали ударів по місту Селидове, що на Донеччині, в ніч проти 12 лютого. Через атаку є поранені, серед яких діти.
Також в цю ніч армія РФ атакувала дронами Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу мешканці одного з районів залишилися без електроенергії.
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