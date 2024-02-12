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Воздушная тревога в Украине — куда движется вражеская цель

12 февраля 2024 14:56
обновлено: 14:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Воздушная тревога в Украине — куда движется вражеская цель
Пуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине в понедельник, 12 февраля, объявлена воздушная тревога. Вражеская ракета движется на город Харьков.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Ракета на Харьков", — предупредили в сообщении.

ракетная опасность в Харькове
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных сил ВСУ

По информации местных СМИ, в области раздался взрыв.

ракетная опасность в Харькове
Скриншот сообщения из Telegram Новини.LIVE Харків

Отметим, что по информации карты воздушных тревог в Харьковской области не была объявлена опасность.

Однако сигнал воздушной тревоги раздается в Запорожской и Донецкой областях.

ракетная опасность в Харькове
Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты нанесли удары по городу Селидово Донецкой области в ночь на 12 февраля. Из-за атаки есть раненые, среди которых дети.

Также в эту ночь армия РФ атаковала дронами Днепропетровщину. В результате обстрела жители одного из районов остались без электроэнергии.

Харьков
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война в Украине
Россия

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