Воздушная тревога в Украине — куда движется вражеская цель

Пуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS

В Украине в понедельник, 12 февраля, объявлена воздушная тревога. Вражеская ракета движется на город Харьков.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Ракета на Харьков", — предупредили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных сил ВСУ

По информации местных СМИ, в области раздался взрыв.

Скриншот сообщения из Telegram Новини.LIVE Харків

Отметим, что по информации карты воздушных тревог в Харьковской области не была объявлена опасность.

Однако сигнал воздушной тревоги раздается в Запорожской и Донецкой областях.

Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты нанесли удары по городу Селидово Донецкой области в ночь на 12 февраля. Из-за атаки есть раненые, среди которых дети.

Также в эту ночь армия РФ атаковала дронами Днепропетровщину. В результате обстрела жители одного из районов остались без электроэнергии.