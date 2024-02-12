Воздушная тревога в Украине — куда движется вражеская цель
В Украине в понедельник, 12 февраля, объявлена воздушная тревога. Вражеская ракета движется на город Харьков.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Что известно о ракетной опасности в Харькове 12 февраля
"Ракета на Харьков", — предупредили в сообщении.
По информации местных СМИ, в области раздался взрыв.
Отметим, что по информации карты воздушных тревог в Харьковской области не была объявлена опасность.
Однако сигнал воздушной тревоги раздается в Запорожской и Донецкой областях.
Напомним, российские оккупанты нанесли удары по городу Селидово Донецкой области в ночь на 12 февраля. Из-за атаки есть раненые, среди которых дети.
Также в эту ночь армия РФ атаковала дронами Днепропетровщину. В результате обстрела жители одного из районов остались без электроэнергии.
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