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Повторні вибухи в Харкові — атака "шахедів"

6 квітня 2024 02:16
оновлено: 02:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторні вибухи в Харкові — атака "шахедів"
Пожежа після сильного вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз 6 квітня пролунали повторно. Мешканців міста попереджали про рух безпілотників в напрямку Харкова. Небезпека в області пов'язана за загрозою "шахедів".

Про вибухи повідомляє поліція Харківської області в Telegram.

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Повторні вибухи в Харкові 6 квітня

Правоохоронці зазначають, що в Харкові чути вибухи.

"Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102.  Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей", — закликають поліцейські.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"

Перед цим Повітряні сили попереджали про ударні безпілотники на півночі області в напрямку на південь.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога продовжує "червоніти" в багатьох областях. Небезпека оголошена через загрозу "шахедів".

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 6 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:23. За даними бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель", безпілотники в районі Харкова. Він радить перебувати в укриттях та закликає не знімати роботу сил ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника «Марсель»
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель"

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