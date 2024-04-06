Повторні вибухи в Харкові — атака "шахедів"

Пожежа після сильного вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Харкові зараз 6 квітня пролунали повторно. Мешканців міста попереджали про рух безпілотників в напрямку Харкова. Небезпека в області пов'язана за загрозою "шахедів".

Про вибухи повідомляє поліція Харківської області в Telegram.

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Правоохоронці зазначають, що в Харкові чути вибухи.

"Не залишайте укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спецлінію поліції 102. Не викладайте фото і відео влучань. Не допомагайте ворогу вбивати наших дорослих і дітей", — закликають поліцейські.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"

Перед цим Повітряні сили попереджали про ударні безпілотники на півночі області в напрямку на південь.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога продовжує "червоніти" в багатьох областях. Небезпека оголошена через загрозу "шахедів".

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:23. За даними бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель", безпілотники в районі Харкова. Він радить перебувати в укриттях та закликає не знімати роботу сил ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель"

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